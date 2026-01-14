„Pociąg jadący ze stolicy Tajlandii Bangkoku na północny wschód kraju wykoleił się, gdy dźwig budowlany spadł na dwa wagony. Zginęły co najmniej 32 osoby, a 66 zostało rannych” – poinformowało tajlandzkie ministerstwo zdrowia.
Poprzedni bilans mówił o co najmniej 22 zabitych.
Do wypadku doszło w godzinach porannych w prowincji Nakhon Ratchasima, 230 km na północny wschód od Bangkoku. W pociągu jadącym do prowincji Ubon Ratchathani było 195 osób.
Zawalił się dźwig
Policja poinformowała, że dźwig pracujący przy budowie trasy kolei dużych prędkości zawalił się i uderzył w przejeżdżający pociąg, powodując jego wykolejenie i pożar. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że potężny huk upadającej konstrukcji był słyszalny z odległości kilkuset metrów, a stalowe ramię dźwigu niemal przecięło jeden z wagonów na pół.
Firma Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD), odpowiedzialna za budowę odcinka, na którym doszło do katastrofy, wydała oświadczenie, w którym wyraziła ubolewanie i zadeklarowała wypłatę odszkodowań rodzinom ofiar. Media przypominają, że w marcu 2025 roku 30-piętrowy budynek wznoszony w Bangkoku przez konsorcjum z udziałem ITD zawalił się jako jedyny w mieście w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8, które nawiedziło sąsiednią Mjanmę; zginęło wówczas 89 osób. Prezes firmy Premchai Karnasuta usłyszał w sierpniu zarzuty zaniedbań i naruszenia przepisów budowlanych.
Budowana trasa kolejowa
Budowana trasa kolejowa jest elementem wspieranej przez Chiny inwestycji o wartości 5,4 mld dolarów, realizowanej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, która do 2028 roku ma połączyć Bangkok z miastem Kunming w prowincji Junnan na południu Chin.
Wypadki na budowach i w transporcie zdarzają się w Tajlandii stosunkowo często ze względu na często niefrasobliwe podejście do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. W 2020 roku w zderzeniu pociągu towarowego z autobusem zginęło w tym kraju 18 osób.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750684-katastrofa-kolejowa-w-tajlandii-zginelo-co-najmniej-30-osob
