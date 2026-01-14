Donald Trump: Nie ma innej opcji niż Grenlandia w naszych rękach. NATO nie byłoby skuteczną siłą bez ogromnej potęgi USA

Donald Trump / autor: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
Donald Trump / autor: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Prezydent USA Donald Trump napisał w środę na platformie Truth Social, że jakakolwiek inna opcja niż Grenlandia „w rękach” Stanów Zjednoczonych jest „nie do przyjęcia”. Powtórzył tym samym swoje roszczenia wobec duńskiego terytorium.

Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Jest ona niezbędna dla Złotej Kopuły, którą budujemy. NATO powinno przewodzić staraniom, aby należała do nas

— napisał Trump.

Podkreślił, że „NATO stanie się o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych”.

Cokolwiek innego jest nie do przyjęcia

— podkreślił amerykański prezydent.

NATO nie byłoby skuteczną siłą”

Militarnie, bez ogromnej potęgi Stanów Zjednoczonych, której znaczną część zbudowałem podczas mojej pierwszej kadencji, a teraz wprowadzam na nowy, jeszcze wyższy poziom, NATO nie byłoby skuteczną siłą ani środkiem odstraszającym - ani trochę!

— stwierdził Trump.

Powtórzył także swoją wcześniejszą tezę, że jeśli USA nie przejmą Grenlandii, zrobią to Rosja lub Chiny.

A to się nie może wydarzyć

— zapowiedział.

Dziś po południu czasu polskiego ma dojść do spotkania w Waszyngtonie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA na temat przyszłości Grenlandii. Media w Danii podkreślają, że rozmowy mogą być przełomem, a także najważniejszą misją w karierze politycznej szefa duńskiej dyplomacji Larsa Lokke Rasmussena.

W rozmowach, zaplanowanych na godz. 16.30 czasu polskiego, wezmą udział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także wiceprezydent J.D. Vance. Rasmussenowi towarzyszyć będzie szefowa grenlandzkiej dyplomacji Vivian Motzfeldt.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

