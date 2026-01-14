Co dalej ze sprawą brutalnego zabójstwa 24-letniej Klaudii w Toruniu? Wciąż nie ma aktu oskarżenia wobec Wenezuelczyka!

W czerwcu ubiegłego roku całą Polską wstrząsnęła sprawa zabójstwo 24-letniej Klaudii w Toruniu przez 19-letniego imigranta z Wenezueli. Mężczyzna chciał zgwałcić kobietę, zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem m.in. w głowę. Okazuje się, że w sprawie wciąż jest brak aktu oskarżenia!

Mimo, że od wstrząsającego zabójstwa mija już 7-miesięcy, prokuratura wciąż czeka na sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej dotyczącej podejrzanego. Imigrant nie usłyszał zatem zarzutów, wciąż przebywa w areszcie.

Wstrząsające zabójstwo

Przypomnijmy, że do wspomnianej tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca ubiegłego roku. Wówczas 24-letnia Klaudia wracała z pracy w pubie do domu. W drodze napadł ją 19-letni Wenezuelczyk, próbując zgwałcić. Zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem m.in. w głowę. Przeraźliwe krzyki kobiety usłyszał świadek, wystarczył napastnika oraz wezwał pomoc. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować, zmarła w szpitalu.

Wenezuelczykowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na razie jednak nie usłyszał nawet aktu oskarżenia.

tkwl/radiomaryja.pl

