W niemieckim „Sueddeutsche Zeitung” ukazał się tekst na temat azylu politycznego Zbigniewa Ziobry. Niemieccy dziennikarze stwierdzili, że polityk PiS „już dawno powinien stanąć przed sądem w Polsce i przebywać w areszcie śledczym”, czym najlepiej dowiedli na swój zupełny brak obiektywizmu, gdyż o takim ewentualnym areszcie mógłby zdecydować tylko polski sąd.
Przynajmniej na X Zbigniew Ziobro nadal jest bohaterem. Były minister sprawiedliwości polskiego rządu PiS nieustannie publikuje i komentuje tam aktualną politykę premiera Donalda Tuska
— napisał niemiecki „Sueddeutsche Zeitung”. Niemiecki dziennik stwierdził, iż polityk ten „już dawno powinien stanąć przed sądem w Polsce i przebywać w areszcie śledczym”.
„Sueddeutsche Zeitung” ocenił, że część polityków PiS-u krytycznie ocenia to, że Zbigniew Ziobro opuścił Polskę.
Nawet niektórzy członkowie partii PiS uważają to zachowanie za dalekie od heroizmu. Jest ono sprzeczne z wizerunkiem partii, która chętnie prezentuje się jako bezkompromisowa i gotowa do walki
— zaznaczył niemiecki dziennik.
„Pod rządami Tuska niewiele się zmieniło”
Przypomniano, że rząd Donalda Tuska jest skonfliktowany z Węgrami. Ci ciekawe, niemiecki dziennik ocenił przy tym, że Donald Tusk obecnie „często nie oddala się zbytnio od poglądów” PiS-u w sprawie działań UE, ponieważ nie chce dać tej partii powodów do ataków.
Rząd Tuska postrzega siebie jako przeciwnika węgierskiego rządu, który tak dobrze dogadywał się z PiS. Kiedy rządził PiS, Polska i Węgry były uważane w UE za przeciwników wszelkich zmian. Pod rządami Tuska niewiele się jednak zmieniło: Polska często wraz z Węgrami pozostaje w obozie przeciwników dużych projektów UE, czy to Mercosuru, Zielonego Ładu, czy paktu migracyjnego. (…) Ponieważ nie chce dawać PiS-owi i innym partiom powodu do ataków, często nie oddala się zbytnio od ich poglądów
— podkreślił „Sueddeutsche Zeitung”.
