Bezczelność! Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”: Zbigniew Ziobro już dawno powinien przebywać w areszcie

W niemieckim „Sueddeutsche Zeitung” ukazał się tekst na temat azylu politycznego Zbigniewa Ziobry. Niemieccy dziennikarze stwierdzili, że polityk PiS „już dawno powinien stanąć przed sądem w Polsce i przebywać w areszcie śledczym”, czym najlepiej dowiedli na swój zupełny brak obiektywizmu, gdyż o takim ewentualnym areszcie mógłby zdecydować tylko polski sąd.

Przynajmniej na X Zbigniew Ziobro nadal jest bohaterem. Były minister sprawiedliwości polskiego rządu PiS nieustannie publikuje i komentuje tam aktualną politykę premiera Donalda Tuska

— napisał niemiecki „Sueddeutsche Zeitung”. Niemiecki dziennik stwierdził, iż polityk ten „już dawno powinien stanąć przed sądem w Polsce i przebywać w areszcie śledczym”.

„Sueddeutsche Zeitung” ocenił, że część polityków PiS-u krytycznie ocenia to, że Zbigniew Ziobro opuścił Polskę.

Nawet niektórzy członkowie partii PiS uważają to zachowanie za dalekie od heroizmu. Jest ono sprzeczne z wizerunkiem partii, która chętnie prezentuje się jako bezkompromisowa i gotowa do walki

— zaznaczył niemiecki dziennik.

Pod rządami Tuska niewiele się zmieniło”

Przypomniano, że rząd Donalda Tuska jest skonfliktowany z Węgrami. Ci ciekawe, niemiecki dziennik ocenił przy tym, że Donald Tusk obecnie „często nie oddala się zbytnio od poglądów” PiS-u w sprawie działań UE, ponieważ nie chce dać tej partii powodów do ataków.

Rząd Tuska postrzega siebie jako przeciwnika węgierskiego rządu, który tak dobrze dogadywał się z PiS. Kiedy rządził PiS, Polska i Węgry były uważane w UE za przeciwników wszelkich zmian. Pod rządami Tuska niewiele się jednak zmieniło: Polska często wraz z Węgrami pozostaje w obozie przeciwników dużych projektów UE, czy to Mercosuru, Zielonego Ładu, czy paktu migracyjnego. (…) Ponieważ nie chce dawać PiS-owi i innym partiom powodu do ataków, często nie oddala się zbytnio od ich poglądów

— podkreślił „Sueddeutsche Zeitung”.

tkwl/dw.com

