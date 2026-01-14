Organy antykorupcyjne postawiły zarzuty Julii Tymoszenko! Przeszukano też biuro jej partii. "Nie znaleźli nic. Wiem, że jestem uczciwa"

Julia Tymoszenko / autor: European People's Party/CC/Wikimedia Comnmons/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
Julia Tymoszenko / autor: European People's Party/CC/Wikimedia Comnmons/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

Organy antykorupcyjne Ukrainy poinformowały o zarzutach wobec byłej premier i przewodniczącej partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko” - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w kręgach politycznych. Tymoszenko potwierdziła przeszukania w biurze partii i odrzuciła „wszystkie absurdalne zarzuty”.

Wczoraj wieczorem Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) powiadomiły o wykryciu korupcji wśród kierownictwa jednej z frakcji parlamentu, a źródła Ukrainskiej Prawdy podają, że chodzi o Tymoszenko.

SAP poinformowała agencję Interfax-Ukraina, że NABU i SAP wręczyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tymoszenko w związku z próbą przekupienia szeregu posłów w celu uzyskania określonych wyników głosowania w parlamencie.

Wiem, że jestem uczciwa”

Dziś rano Tymoszenko potwierdziła na Facebooku fakt przeprowadzenia przeszukań w biurze Batkiwszczyny i oświadczyła, że jest to działanie polityczne przeciwko niej.

Nie znaleźli nic, więc po prostu zabrali moje telefony służbowe, dokumenty parlamentarne i osobiste oszczędności, o których informacje są w całości zawarte w oficjalnej deklaracji. Kategorycznie odrzucam wszystkie absurdalne zarzuty

— napisała była premier.

Według Tymoszenko wybory na Ukrainie są coraz bliżej i ktoś postanowił zacząć eliminować konkurentów.

To nie jest pierwsze polityczne zlecenie wymierzone we mnie. Prześladowania i terror to moja codzienność od wielu lat. Od dawna nie boję się niczego, bo wiem, że jestem uczciwa wobec siebie, ludzi i Ukrainy

— zaznaczyła.

Julia Tymoszenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich polityczek. Dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy - w 2005 r. i w latach 2007–2010, trzykrotnie bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich - w 2010, 2014 i 2019 r. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i pozostaje wpływową postacią ukraińskiej sceny politycznej.

