„Hiszpańska prokuratura poinformowała o dochodzeniu przeciwko piosenkarzowi Julio Iglesiasowi w sprawie zarzutów o napaść seksualną i pracę przymusową, wniesionych przez dwie jego byłe pracownice” – podał portal elDiario.es.
Kobiety złożyły skargę do prokuratury 5 stycznia, korzystając ze wsparcia międzynarodowej organizacji Women’s Link Worldwide. Do zdarzeń, które są przedmiotem postępowania, miało dojść pomiędzy styczniem a październikiem 2021 r. w rezydencjach na Dominikanie i Bahamach.
„Przerażające zeznania”
Na doniesienia o wszczęciu postępowania wobec 82-letniego obecnie piosenkarza zareagowały hiszpańskie władze. Jak podkreśliła minister ds. równości Ana Redondo, sprawa piosenkarza powinna zostać zadbana i doprowadzona do końca.
Przerażające zeznania byłych pracownic Julio Iglesiasa. Wykorzystywanie seksualne i niewolnictwo ze strukturą władzy opartej na ciągłej agresji
— napisała z kolei w mediach społecznościowych wicepremier i minister pracy Yolanda Diaz.
Przeciwdziałanie przemocy seksualnej i przemocy wobec kobiet w ogóle to jedno z głównych haseł socjalistycznego rządu Pedro Sancheza, który sam określa się mianem feministycznego.
Hiszpański piosenkarz
Julio Iglesias to hiszpański piosenkarz i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki popularnej. Nagrywał w wielu językach, sprzedając około 300 mln płyt na całym świecie.
W 2024 r. Netflix poinformował, że legendarny artysta będzie bohaterem serialu. Według zapowiedzi przy projekcie miał współpracować sam Iglesias, który obiecywał, że niczego nie zatai ze swojej bogatej przeszłości.
