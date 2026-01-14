Skandal wokół Julio Iglesiasa. Śledczy analizują poważne oskarżenia byłych pracownic. "Wykorzystywanie seksualne i niewolnictwo"

  • Świat
  • opublikowano:
Julio Iglesias / autor: Alejandro Vilar - Julio Iglesia's office/CC/Wikimedia Commons/http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Julio Iglesias / autor: Alejandro Vilar - Julio Iglesia's office/CC/Wikimedia Commons/http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Hiszpańska prokuratura poinformowała o dochodzeniu przeciwko piosenkarzowi Julio Iglesiasowi w sprawie zarzutów o napaść seksualną i pracę przymusową, wniesionych przez dwie jego byłe pracownice” – podał portal elDiario.es.

Kobiety złożyły skargę do prokuratury 5 stycznia, korzystając ze wsparcia międzynarodowej organizacji Women’s Link Worldwide. Do zdarzeń, które są przedmiotem postępowania, miało dojść pomiędzy styczniem a październikiem 2021 r. w rezydencjach na Dominikanie i Bahamach.

Przerażające zeznania”

Na doniesienia o wszczęciu postępowania wobec 82-letniego obecnie piosenkarza zareagowały hiszpańskie władze. Jak podkreśliła minister ds. równości Ana Redondo, sprawa piosenkarza powinna zostać zadbana i doprowadzona do końca.

Przerażające zeznania byłych pracownic Julio Iglesiasa. Wykorzystywanie seksualne i niewolnictwo ze strukturą władzy opartej na ciągłej agresji

— napisała z kolei w mediach społecznościowych wicepremier i minister pracy Yolanda Diaz.

Przeciwdziałanie przemocy seksualnej i przemocy wobec kobiet w ogóle to jedno z głównych haseł socjalistycznego rządu Pedro Sancheza, który sam określa się mianem feministycznego.

Hiszpański piosenkarz

Julio Iglesias to hiszpański piosenkarz i kompozytor, jeden z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki popularnej. Nagrywał w wielu językach, sprzedając około 300 mln płyt na całym świecie.

W 2024 r. Netflix poinformował, że legendarny artysta będzie bohaterem serialu. Według zapowiedzi przy projekcie miał współpracować sam Iglesias, który obiecywał, że niczego nie zatai ze swojej bogatej przeszłości.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych