"Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem". Trump komentuje słowa premiera Grenlandii. Dziś spotkanie w Białym Domu

Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump schodzi z pokładu Marine One przed Białym Domem w Waszyngtonie / autor: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump schodzi z pokładu Marine One przed Białym Domem w Waszyngtonie / autor: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Prezydent USA Donald Trump odniósł się do deklaracji premiera Grenlandii, który stwierdził, że jeśli musi wybierać między pozostaniem przy Danii i wchłonięciem przez Amerykę, wybiera Danię. Trump odparł, że „to jego problem”. Dziś szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzą Waszyngton i odbędą rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio.

Trump skomentował słowa premiera Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem.

Cóż, to ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim on jest. Nic o nim nie wiem. Ale to będzie dla niego duży problem

— powiedział amerykański prezydent.

Deklaracja premiera Grenlandii

To odpowiedź na deklarację Nielsena, który po spotkaniu z szefową duńskiego rządu określił, że Grenlandczycy wolą pozostać częścią Danii, niż USA.

Jeśli mamy wybierać między USA a Danię, to wolimy być częścią Królestwa Danii

— podkreślił Nielsen. Dodał, że Grenlandia „wybiera NATO, Królestwo Danii i Unii Europejskiej”.

Rozmowy w Białym Domy

Dziś szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii odwiedzą Waszyngton i odbędą rozmowy w Białym Domu z wiceprezydentem J.D. Vancem i sekretarzem stanu Markiem Rubio. Spotkanie odbędzie się na wniosek Kopenhagi, która chce, by Donald Trump zaprzestał gróźb zajęcia wyspy „po dobroci lub w trudniejszy sposób”.

Komisarz ds. Arktyki Tom Dans powiedział dziennikowi „USA Today”, że administracja może podjąć kroki w kierunku objęcia kontroli nad wyspą w ciągu najbliższych „tygodni lub miesięcy”. Przyznał jednak, że USA muszą zdobyć zaufanie lokalnych mieszkańców.

To linia kolejowa z wieloma przystankami

— powiedział Dans dziennikowi, opisując przejęcie wyspy.

Pociągi mogą się poruszać ekspresowo, omijając lokalne przystanki i jadąc bezpośrednio na dworzec główny. Właśnie tak prezydent Trump chce to z tym ruszyć – z wielką prędkością

— dodał.

Adam Kacprzak/PAP/X

