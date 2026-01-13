Trwa 1421. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 14 stycznia 2025 r.
12:14. Von der Leyen proponuje, aby z pożyczki dla Ukrainy 60 mld euro trafiło na wsparcie wojskowe
60 mld euro na wsparcie wojskowe i 30 mld euro na cele budżetowe oraz reformy – taki podział pożyczki o łącznej wartości 90 mld euro dla Ukrainy zaproponowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Fundusze na cele militarne będą wykorzystywane po to, by kupować głównie sprzęt europejski.
Jak przypomniała von der Leyen w środę na konferencji w Brukseli, zgodnie z decyzją z grudnia UE przekaże Ukrainie pożyczkę o wartości 90 miliardów euro.
Proponujemy podział 90 miliardów euro na dwie części. 30 miliardów euro, jedna trzecia, będzie przeznaczona na wsparcie budżetowe, a dwie trzecie zostanie przekazane na wsparcie wojskowe, czyli 60 miliardów euro
— oświadczyła szefowa KE.
11:13. Media: organy antykorupcyjne przedstawiły zarzuty byłej premier Julii Tymoszenko
Organy antykorupcyjne Ukrainy poinformowały o zarzutach wobec byłej premier i przewodniczącej partii Batkiwszczyna Julii Tymoszenko - podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w kręgach politycznych. Tymoszenko potwierdziła przeszukania w biurze partii i odrzuciła „wszystkie absurdalne zarzuty”.
Wieczorem Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) powiadomiły o wykryciu korupcji wśród kierownictwa jednej z frakcji parlamentu, a źródła Ukrainskiej Prawdy podają, że chodzi o Tymoszenko.
10:21. Sztab Generalny: 141 starć bojowych w ciągu doby
Sztab Generalny Sił Zbrojnych odnotował 141 starć bojowych w ciągu ostatnich 24 godzin, do godziny 8:00 w środę.
„Wczoraj wróg wystrzelił cztery rakiety i przeprowadził 42 naloty na pozycje ukraińskich jednostek i miejscowości, użył 25 rakiet i zrzucił 78 bomb kierowanych. Dodatkowo, do ich zniszczenia użyto 7967 dronów kamikaze, a na pozycje naszych wojsk i miejscowości przeprowadzono 3768 ataków, z czego 74 to były ataki rakietowe” – poinformował Sztab Generalny.
10:01. Kolejny atak na Krzywy Róg
Krzywy Róg jest ponownie celem ataku dronów. W mieście rozległy się eksplozje – poinformował Ołeksandr Wikuł, szef miejskiej administracji. Do ataku powietrznego na Krzywy Róg doszło już wcześniej, w nocy z 13 na 14 stycznia.
10:00. Witkoff i Kushner mogą wkrótce przyjechać do Moskwy
Agencja Bloomberga podaje, że w „najbliższej przyszłości” do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem mogą przybyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz zięć prezydenta USA Jared Kushner. Przygotowania do spotkania jeszcze się nie zakończyły, spotkanie ma jednak odbyć się jeszcze w styczniu.
09:01. Prezydent Nawrocki dla BBC: tylko Trump może powstrzymać Putina
Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu nadawcy publicznemu BBC, że Donald Trump jest jedynym światowym przywódcą zdolnym powstrzymać przywódcę Rosji Władimira Putina przed zagrażaniem Europie - przekazał portal BBC.
Nawrocki rozmawiał z BBC Radio 4 podczas zakończonej we wtorek, dwudniowej wizyty roboczej w Wielkiej Brytanii. W Londynie spotkał się z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem, a także z przedstawicielami środowisk polonijnych.
08:05. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 141 starć na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
Najwięcej z nich odnotowano na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 39 ataków sił rosyjskich.
07:27. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 990 żołnierzy (łącznie 1 221 940 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. ONZ apeluje o finansowe wsparcia dla Ukrainy
W obliczu nasilających się rosyjskich ataków ONZ ogłosiła apel o wsparcie humanitarne dla Ukrainy w wysokości 2,3 mld dolarów na 2026 rok. Fundusze te mają pomóc ponad 4 mln najbardziej potrzebujących osób.
Jak podkreślił portal UN News, od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku ONZ wraz z partnerami systematycznie wspiera ludność cywilną, uzupełniając działania ukraińskiego rządu. Pomoc trafia zarówno do mieszkańców miast narażonych na ataki rakietowe i dronów, jak i do społeczności przyfrontowych oraz osób ewakuowanych z najbardziej zagrożonych obszarów.
Mówię o osobach wewnętrznie przesiedlonych, które przebywają w ośrodkach zbiorowych od dwóch czy trzech lat; mówię o osobach starszych i o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową
— wyszczególnił Matthias Schmale, główny koordynator ONZ ds. pomocy humanitarnej na Ukrainie.
Zgodnie z oficjalnymi informacjami władz w Kijowie tylko w ciągu ostatniego tygodnia siły rosyjskie wystrzeliły w stronę Ukrainy blisko 1100 dronów bojowych, ponad 890 kierowanych bomb lotniczych oraz co najmniej 50 rakiet różnych typów. Wśród nich znalazły się pociski balistyczne i manewrujące, a także rakieta balistyczna średniego zasięgu Oresznik, która uderzyła we Lwów na zachodzie kraju, w bliskim sąsiedztwie granicy z Polską
02:00. W Krzywym Rogu po ataku rosyjskich dronów 45 tys.mieszkańców bez prądu
W wyniku zmasowanego ataku dronów na Krzywy Róg ponad 45 tysięcy abonentów zostało pozbawionych prądu, a ponad 700 domów – ogrzewania, poinformował w Telegramie przewodniczący rady obrony miasta Ołeksandr Wiłkuł.
Awaryjne odłączenie od prądu ponad 45 tysięcy abonentów i ciepła z kilku kotłowni miało miejsce w ponad 700 domach. Małe kotłownie zostały już przestawione na agregaty prądotwórcze
— napisał w Telegramie Wiłkuł. Dodał,że przepompownie miejskie również zostały przestawione na agregaty prądotwórcze, woda jest utrzymywana w systemie, ale jej ciśnienie będzie niższe, rano nie będą kursowały tramwaje.
Jak donosi Ukrinform, Krzywy Róg we wtorek został poddany masowemu atakowi rosyjskich dronów, ich celem były obiekty miejskiej infrastruktury.
00:01. Były kanclerz Scholz: Putin zaplanował wojnę z dwuletnim wyprzedzeniem, niewiele mogło go odwieść od tego pomysłu
Dziś jestem głęboko przekonany, że prezydent Rosji Władimir Putin zaplanował pełną inwazję przeciwko Ukrainie dwa lata przed 2022 rokiem i niewiele mogło go odwieść od tego pomysłu - powiedział we wtorek były kanclerz Niemiec Olaf Scholz.
Słowa te padły podczas berlińskiej prezentacji książki „Das Versagen”, w której dziennikarze Katja Gloger i Georg Mascolo poddają krytycznej analizie niemiecką politykę wobec Rosji w minionych latach.
Scholz wyraził przekonanie, że Putin mógłby osiągnąć część swoich żądań, np. rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO czy zakaz rozmieszczenia na Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu bez uciekania się do konfliktu zbrojnego.
To wszystko można było uzyskać bez wojny, Ukraińcy ostatecznie by się na to zgodzili, podobnie jak my wszyscy. A to znaczy, że Putin chciał wojny
— ocenił polityk SPD.
Scholz bronił się także przed zarzutami o powolne tempo pomocy wojskowej ze strony Niemiec dla Ukrainy w 2022 roku. Uznał, że takie stawianie sprawy „ma niewiele wspólnego z faktem, że zorganizowaliśmy realne dostawy uzbrojenia”.
Jak relacjonował, Niemcy analizowali jak na dostawy poszczególnych rodzajów broni zareagują Rosjanie i „trzeba było testować, jak daleko można się posunąć”.
Nie istnieje żaden kodeks mówiący „to jest właśnie ten jeden krok za daleko”. Nie da się tego nigdzie wyczytać, nie uczy się tego także w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. To coś, co trzeba samemu ustalić
— przekonywał Scholz.
Książka „Das Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik” (pol. „Porażka. Śledcza historia niemieckiej polityki wobec Rosji”) pokazuje jak przez lata w Niemczech systemowo ignorowano ostrzeżenia przed agresywnym kursem Rosji.
W wydanej w 2025 roku książce opisane jest m.in., jak na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku planowano wspólne ćwiczenia niemiecko-rosyjskie na jednym z poligonów na północ od Petersburga. A także, jak 17 czerwca 2011 roku śmigłowce Bundeswehry przetransportowały rosyjską delegację, wraz z ówczesnym rosyjskim ministrem obrony Anatolijem Sierdiukowem, do Unterluess koło Celle. Strony w Unterluess podpisały kontrakt zobowiązujący Niemcy do pomocy przy budowie wojskowego centrum szkoleniowego w rosyjskim Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim, wartość umowy wynosiła ok. 135 mln euro. Do pełnego realizacji projektu nie doszło, bliższe związki wojskowe między Niemcami a Rosją skończyły się, gdy Putin w marcu 2014 roku dokonał zbrojnej aneksji Krymu.
