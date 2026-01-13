Prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone podejmą „bardzo mocne działania”, jeśli rząd Iranu zacznie wieszać protestujących. Z kolei ambasada USA w Teheranie wezwała swoich obywateli do „natychmiastowego” opuszczenia Iranu.
Trump grozi „bardzo mocnymi działaniami”
Nie słyszałem o wieszaniu. Jeśli będą ich wieszać, zobaczycie, co się stanie… Podejmiemy bardzo mocne działania, jeśli coś takiego zrobią
— powiedział Trump w wywiadzie dla CBS News.
Amerykański Departament Stanu podał we wtorek na platformie X, że irańskie władze zamierzają stracić w środę jednego z demonstrantów, skazanego 14 stycznia na karę śmierci 26-letniego Erfana Soltaniego.
Obywatele USA powinni natychmiast opuścić Iran.
Stany Zjednoczone wezwały swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Iranu i doradziły im rozważenie wyjazdu drogą lądową do Turcji lub Armenii.
Obywatele USA powinni natychmiast opuścić Iran. Rozważcie opuszczenie Iranu drogą lądową do Turcji lub Armenii, jeśli będzie to bezpieczne
— czytamy na stronie internetowej ambasady USA w Teheranie.
CBS podała we wtorek, że liczba zabitych podczas trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w Iranie może wynosić od 12 tys. do nawet 20 tys. osób.
Protesty, które rozpoczęły się z powodów ekonomicznych – głównie gwałtownego spadku wartości waluty – szybko przekształciły się w ogólnonarodowe demonstracje przeciwko Republice Islamskiej.
