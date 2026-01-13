Duński koncern Rockwool poinformował we wtorek, że decyzją Władimira Putina utracił kontrolę nad czterema fabrykami w Rosji. Firma zajmuje się produkcją materiałów izolacyjnych. Rockwool był wcześniej krytykowany za kontynuowanie działalności w Rosji po napaści tego kraju na Ukrainę w lutym 2022 r.
Według spółki wartość jej aktywów w Rosji wynosiła na koniec 2025 r. 469 mln euro, a rosyjski oddział przynosił zyski.
Koncern podkreślił, że będzie bronił swoich praw na podstawie duńsko-rosyjskiej umowy inwestycyjnej. Dodał, że w obecnej sytuacji nie jest jednak optymistycznie nastawiony do możliwości cofnięcia decyzji o przejęciu oddziału firmy przez rosyjskie państwo. Rockwool zamierza skontaktować się z rządem w Kopenhadze oraz władzami UE.
We wtorek notowania akcji spółki na giełdzie w Kopenhadze spadły o 8-12 proc.
Wcześniej Rockwool był krytykowany za kontynuację działalności w Rosji po lutym 2022 r. Według ekspertów cytowanych przez gazetę „Berlingske” przyniosło to firmie straty wizerunkowe i ostatecznie nie uchroniło przed nacjonalizacją.
Duńska firma posiada oddziały w wielu państwach na świecie, w tym dwa zakłady w Polsce. Na stronie internetowej Rockwool można przeczytać, że produkowane przez spółkę materiały z wełny skalnej wykorzystane zostały do izolacji takich budynków jak Empire State Building w Nowym Jorku czy Teatr Bolszoj w Moskwie.
