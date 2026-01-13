Prezydent USA Donald Trump wezwał dziś demonstrantów w Iranie do dalszych protestów. We wpisie zamieszczonym na swojej własnej platformie Truth Social zadeklarował pomoc dla Irańczyków oraz poinformował, że odwołał wszelkie spotkania z przedstawicielami reżimu w Teheranie. Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ (OHCHR) Volker Turk przekazał natomiast w oświadczeniu, że jest wstrząśnięty narastającą przemocą, stosowaną przez siły bezpieczeństwa wobec irańskich demonstrantów - podaje Reuters. W sieci pojawiają się bardzo drastyczne nagrania i zdjęcia z Iranu, pokazujące skalę przemocy wobec demonstrantów - w tym liczne zwłoki w workach.
Irańscy Patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ – PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJE!!! Zachowajcie nazwiska zabójców i oprawców. Zapłacą wysoką cenę
— napisał Trump na Truth Social.
„Pomoc jest w drodze”
Odwołałem wszystkie spotkania z irańskimi urzędnikami, dopóki bezsensowne zabijanie demonstrantów się nie skończy. POMOC JEST W DRODZE. MIGA!!!
— dodał, używając skrótu oznaczającego „uczyńmy Iran ponownie wielkim” (Make Iran Great Again).
Jakie rozwiązania leżą na stole w Białym Domu?
Według doniesień „Wall Street Journal”, Trump ma dziś spotkać się ze swoimi czołowymi doradcami na temat możliwych sposobów odpowiedzi na irańskie protesty. Wśród dostępnych opcji miały być ataki wojskowe - o czym Trump wielokrotnie mówił już wcześniej - a także cybernetyczne, sankcje lub wsparcie czołowych głosów przeciwnych reżimowi.
Jeszcze wczoraj rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt informowała o toczących się rozmowach z Iranem prowadzonych przez wysłannika prezydenta Steve’a Witkoffa. Leavitt zapewniała też, że „dyplomacja jest zawsze opcją numer jeden dla prezydenta”.
Ze względu na odcięcie internetu przez władze Iranu liczba ofiar trwających od ponad dwóch tygodni antyrządowych protestów w tym kraju jest trudna do ustalenia, ale według niezależnych irańskich mediów i organizacji zajmujących się prawami człowieka waha się ona od ok. 2 tys. do ponad 12 tys.
Wysoki Komisarz ONZ: Cykl przemocy nie może trwać dalej
Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ (OHCHR) Volker Turk przekazał we wtorkowym oświadczeniu, że jest wstrząśnięty narastającą przemocą, stosowaną przez siły bezpieczeństwa wobec irańskich demonstrantów - podaje Reuters.
Cykl przemocy nie może trwać nadal. Obywatele Iranu oraz ich żądanie uczciwości, równości i sprawiedliwości musi zostać wysłuchane
— oznajmił w oświadczeniu Turk.
Niezwykle niepokojące są publiczne oświadczenia niektórych urzędników sądowych wskazujące na możliwość stosowania kary śmierci wobec protestujących w ramach przyspieszonych postępowań sądowych
— przekazał Turk, potępiając również nazywanie demonstrantów „terrorystami”.
Na prośbę o komentarz dotyczący liczby zabitych uczestników protestów rzecznik Komisarza oświadczył, że „słyszy się, iż ofiary idą w setki”.
Jednak Reuters przekazał, cytując irańskiego urzędnika, że zginęło dotąd „około 2 tys. osób”. Rozmawiający z agencją urzędnik obwinił „terrorystów” o śmierć cywili i funkcjonariuszy resortów siłowych.
Wobec opresyjnej polityki, cenzury mediów i trwającej kolejną dobę blokady internetu ustalenie przybliżonej liczby ofiar jest niezwykle trudne.
Podsumowanie
Prezydent USA Donald Trump wezwał Irańczyków do kontynuowania protestów przeciwko władzom, deklarując wsparcie dla demonstrantów. Zapowiedział zerwanie kontaktów z przedstawicielami reżimu w Teheranie do czasu zakończenia represji oraz zasugerował, że USA udzielą pomocy. USA rozważają różne formy reakcji, od sankcji po działania cybernetyczne. ONZ alarmuje natomiast o eskalacji przemocy i dużej liczbie ofiar w Iranie.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750597-trump-do-iranczykow-protestujcie-przejmujcie-instytucje
