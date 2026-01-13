Lotniska w Pradze i Bratysławie wznowiły działalność i pracują bez ograniczeń po tym, gdy dziś rano wstrzymano loty w związku z oblodzeniem pasów startowych i samych samolotów. Lotnisko w Pradze ogłosiło, że przez cały dzień mogą nadal występować opóźnienia lotów. Również międzynarodowe lotnisko im. Ferenca Liszta w Budapeszcie było zamknięte przez 2,5 godziny z powodu gołoledzi i ekstremalnego oblodzenia. Wczesnym popołudniem jego władze poinformowały o wznowieniu lotów.
Na praskim lotnisku ograniczenia w normalnej działalności trwały ponad pięć godzin. Lotnisko zapowiada, że opóźnienia w startach i planowych przylotach mogą sięgnąć kilku godzin.
Przewidywane są opóźnienia
Prace bez szczególnych ograniczeń wznowiło także lotnisko w Bratysławie. Do podróżnych zaapelowano o śledzenie informacji przewoźników, ponieważ przewidywane są opóźnienia w odlotach i lądowaniach.
Gołoledź w Czechach i na Słowacji spowodowała komplikacje również w transporcie kolejowym i drogowym. Odwołane są połączenia kolejowe. Warunki panujące na ulicach i chodnikach wielkich miast przełożyły się na pracę służb medycznych. W Pradze oddziały ratunkowe przyjęły o połowę więcej pacjentów niż zazwyczaj. Zgłaszano się z urazami głowy, pleców i kończyn.
Ekstremalne oblodzenie
Międzynarodowe lotnisko im. Ferenca Liszta w Budapeszcie było dziś zamknięte przez 2,5 godziny z powodu gołoledzi i ekstremalnego oblodzenia. Wczesnym popołudniem jego władze poinformowały o wznowieniu lotów.
Z powodu marznącego deszczu i ekstremalnego oblodzenia lotnisko tymczasowo zawiesiło loty od godziny 10.25 ze względów bezpieczeństwa
— napisano w komunikacie opublikowanym na Facebooku.
Tuż po godzinie 13.00 władze lotniska przekazały, że wznowiło ono pracę.
Samolot wpadł w poślizg
Wcześniej, jak podały węgierskie media, jeden z samolotów korzystających z lotniska w Budapeszcie wpadł w poślizg podczas kołowania. W znacznej części Węgier obowiązuje alert drugiego stopnia z powodu opadów śniegu z deszczem.
Dziennik „Nepszava” podał, że jak dotąd na lotnisku nie odnotowano żadnych poważnych incydentów.
W ostatnim czasie z powodu mroźnej pogody utrudnione zostało funkcjonowanie wielu europejskich lotnisk. Podróżujący mierzyli się z tymi problemami m.in. w Finlandii, Francji, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Holandii.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
