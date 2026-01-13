Nocne rosyjskie bombardowania w Odessie. Budynek polskiego konsulatu uszkodzony! MSZ: Żaden z pracowników nie odniósł obrażeń

Żaden z pracowników polskiego konsulatu w Odessie nie odniósł obrażeń w wyniku nocnego bombardowania” - poinformował dziś rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Uszkodzony został natomiast budynek placówki.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja w nocy z 12 na 13 stycznia wystrzeliła w kierunku Ukrainy niemal 300 dronów uderzeniowych, a także 18 rakiet balistycznych i siedem pocisków manewrujących; głównym celem ataku były obiekty energetyczne.

Kolejna noc rosyjskiego terroru”

W wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie. Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń

— napisał Wewiór.

Wyraził „wielki szacunek dla całego zespołu MSZ RP, który pracuje w Ukrainie”.

Rzecznik MSZ podkreślił, że była to „kolejna noc rosyjskiego terroru”.

