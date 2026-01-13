„Żaden z pracowników polskiego konsulatu w Odessie nie odniósł obrażeń w wyniku nocnego bombardowania” - poinformował dziś rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Uszkodzony został natomiast budynek placówki.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja w nocy z 12 na 13 stycznia wystrzeliła w kierunku Ukrainy niemal 300 dronów uderzeniowych, a także 18 rakiet balistycznych i siedem pocisków manewrujących; głównym celem ataku były obiekty energetyczne.
„Kolejna noc rosyjskiego terroru”
W wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został polski konsulat w Odessie. Nikt z naszych pracowników nie odniósł obrażeń
— napisał Wewiór.
Wyraził „wielki szacunek dla całego zespołu MSZ RP, który pracuje w Ukrainie”.
Rzecznik MSZ podkreślił, że była to „kolejna noc rosyjskiego terroru”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
