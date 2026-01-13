Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na platformie X w długim wpisie na temat azylu politycznego, który otrzymał poseł PiS Zbigniew Ziobro, ostro zaatakował Węgry, które udzieliły mu tegoż azylu. Na jego uderzenie stanowczo zareagował Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier.
Emocje na bok, twardo stąpamy po ziemi. Choć niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet
— napisał na platformie X Waldemar Żurek, obrażając w ten sposób Węgry, nazywając ten zaprzyjaźniony z Polską kraj „wiernym sojusznikiem Putina”.
Następnie minister Donalda Tuska przystąpił do atakowania Budapesztu przy użyciu rozmaitych zarzutów unijnego establishmentu.
Natomiast Węgry, tylko przypominam, są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności. Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości. Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już 9 formalnych wysłuchań w sprawie praworządności
— zaznaczył szef MS.
Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce „przywracać” demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny
— zakończył swój wpis Żurek.
Szef MSZ Węgier odpowiada Żurkowi
Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier, zdecydował się w stanowczy sposób odpowiedzieć na wpis Kierwińskiego.
To szaleństwo, że polski Minister Sprawiedliwości edukuje nas o demokracji, wolności mediów i jurysdykcji! Dajcie spokój! Zajęliście telewizję publiczną podczas transmisji na żywo, wasz premier ogłosił z wyprzedzeniem wyrok sądu, by uhonorować terrorystę, który wysadził krytyczną infrastrukturę, prześladujecie tych, którzy myślą inaczej niż rząd, chcieliście wsadzić posłów opozycji do więzień i karmić ich siłą!
— podkreślił Péter Szijjártó, minister spraw zagranicznych Węgier.
Praworządność w Polsce jest w kryzysie, Bruksela nie krytykuje was tylko dlatego, że służycie liberalnemu mainstreamowi!
— dodał.
