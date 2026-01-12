Trwa 1420. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 13 stycznia 2025 r.
15:30. Rada Najwyższa zwolniła Szmyhala ze stanowiska ministra obrony
Ukraiński parlament, Rada Najwyższa, poparł dymisję ministra obrony Denysa Szmyhala, który ma objąć stanowisko ministra energetyki. Rada Najwyższa zwolniła również pierwszego wicepremiera, ministra transformacji cyfrowej Mychajła Fedorowa, który zostanie nowym ministrem obrony.
Za zwolnieniem sprawującego urząd od lipca 2025 r. Szmyhala głosowało 265 posłów. - Opuszczam to stanowiskiem z przekonaniem, że nasze wspólne osiągnięcia będą podstawą stabilności Ukrainy - powiedział Szmyhal w pożegnalnym przemówieniu, cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina.
Za uchwałą o odwołaniu Fedorowa zagłosowało łącznie 270 posłów. Polityk został mianowany ministrem transformacji cyfrowej Ukrainy w 2019 roku. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował na początku stycznia Fedorowowi stanowisko ministra obrony.
Rada Najwyższa poparła też wniosek Zełenskiego o odwołanie szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyla Maluka. Za głosowało 235 z 450 deputowanych. Wcześniej Maluk przekazał, że pozostanie w strukturach SBU, aby „realizować asymetryczne operacje specjalne na światowym poziomie, które nadal będą wyrządzać wrogowi maksymalne szkody”. Tymczasowo obowiązki szefa SBU będzie pełnił szef Centrum Operacji Specjalnych SBU „Alfa” gen. Jewhenij Chmara.
15:15. Polski konsulat w Odessie pod rosyjskim atakiem! MSZ: Nikt z pracowników nie ucierpiał
W wyniku nocnego bombardowania uszkodzony został budynek polskiego konsulatu w Odessie
— poinformował dziś rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Podkreślił, że żaden z pracowników konsulatu nie odniósł obrażeń.
14:52. „Lloyd’s List”: tylko w miniony poniedziałek zaobserwowano na morzach 466 statków bezpaństwowych
Co najmniej 466 statków bezpaństwowych, tworzących głównie rosyjską i irańską flotę cieni, zaobserwowano w miniony poniedziałek na całym świecie, w tym 23 na wodach Unii Europejskiej - wynika z danych brytyjskiej gazety „Lloyd’s List”, zajmującej się tematyką morską.
14:11. Bloomberg: cztery tankowce zaatakowane w pobliżu terminalu na Morzu Czarnym
Cztery tankowce zostały zaatakowane w pobliżu terminalu przeładunkowego na Morzu Czarnym, należącego do Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC - Caspian Pipeline Consortium) - przekazała agencja Bloomberga, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą.
Wcześniej informowano o ataku na dwa tankowce, które miały załadować ropę naftową w CPC – głównym węźle przeładunkowym kazachstańskiej ropy naftowej – dowiedziała się agencja. Skala uszkodzeń statków nie jest na razie jasna. Dwa pierwsze z zaatakowanych przez drony tankowców - Delta Harmony (należący do greckiego przedsiębiorstwa Delta) i Matilda (własność greckiego Thenamaris) - oczekiwały na załadunek Agencje poinformowały nieco później o ataku na dwie kolejne jednostki: Delta Supreme i Freud.
Urzędnik Thenamaris potwierdził, że Matilda została zaatakowana przez dwa drony. - Wstępna ocena wykazała, że nikt nie został ranny, uszkodzenia są drobne i nadają się do pełnej naprawy. Statek, mimo że jest zdatny do żeglugi, odpływa obecnie z tego obszaru – poinformował przedstawiciel firmy
Ataki na żeglugę na Morzu Czarnym nasiliły się w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Ukraina przeprowadziła ostrzał wielu tankowców powiązanych z Rosją, a Moskwa ostrzeliwała statki handlowe - przypomniał Bloomberg. Agencja zauważyła, że załadunek ropy w Kazachstanie spadł w ostatnich miesiącach z powodu koniecznych napraw, złej pogody oraz ataków dronów
13:56. Skala rosyjskiego ataku na Ukrainę
Według ukraińskich Sił Powietrznych ich wojska radiotechniczne wykryły 318 środków ataku powietrznego, w tym osiem pocisków balistycznych Iskander-M i przeciwlotniczych pocisków kierowanych S-300, siedem rakiet Iskander-K i 293 uderzeniowe drony typu Shahed, Gerbera i inne.
Uderzenia pociskami balistycznymi wymierzone były w obwody: charkowski, zaporoski, dniepropietrowski i kijowski.
Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 247 celów: dwa pociski balistyczne Iskander-M, pięć pocisków manewrujących Iskander-K oraz 240 drony na północy, południu, wschodzie i w środkowej części kraju.
Odnotowano trafienia rakiet balistycznych oraz 48 uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych w 24 lokalizacjach.
13:10. „Times”: siły specjalne będą mogły przejmować statki floty cieni
Brytyjskie siły specjalne będą mogły brać udział w operacjach zatrzymywania i przejmowania statków, wchodzących w skład rosyjskiej floty cieni, gdyż urzędnikom udało się znaleźć podstawę prawną do ich zaangażowania - podał dziennik „Times”.
Do tej pory brytyjscy żołnierze nie uczestniczyli bezpośrednio w akcjach przejmowania tankowców z floty cieni, ograniczając się do rozpoznania i wsparcia logistycznego - tak jak było to w przypadku zatrzymanego w zeszłym tygodniu przez siły USA rosyjskiego tankowca Marinera.
Ale według „Timesa”, przez ostatnie tygodnie ministrowie badali, jakie mogą być użyte do tego podstawy prawne i rząd uważa, że może to być ustawa o sankcjach i praniu pieniędzy.
12:02. Zimowa ofensywa Rosji upada?
W pobliżu Pokrowska wojska rosyjskie ponoszą straty 15:1, gdyż zawodzi taktyka. Utrata sojuszników, utrata dronów — machina wojenna Putina jest pod presją
— opisuje Kyiv Post.
11:33. Szwecja czerpie z doświadczeń obronnych Ukrainy
Przeznaczenie 5,3 mld koron (ok. 500 mln euro) na zakup bezzałogowców, w tym dronów kamikadze, a także mających śledzić rosyjskie wojsko satelitów wojskowych zapowiedział rząd Szwecji. – Pole bitwy w przyszłości będzie w coraz większym stopniu charakteryzować się systemami bezzałogowymi i walką na dystans – podkreślił minister obrony Szwecji Pal Jonson.
Przyznał, że szwedzkie siły zbrojne korzystają z doświadczeń obronnych Ukrainy, a także jej walki ofensywnej wobec Rosji.
11:01. Eksplozje w zakładach Atlant Aero w rosyjskim Taganrogu
Ukraińcy uderzyli rakietami w zakład produkcyjny dronów w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej.
10:50. Igrzyska 2026 - następnych dwoje Rosjan dopuszczonych przez MKOl do startu
Uprawiający short track Alena Kryłowa i Iwan Posaszkow zostali przez MKOl dopuszczeni do startu w lutowych igrzyskach we Włoszech. Tym samym liczba neutralnych sportowców z Rosji, którzy mogą rywalizować o olimpijskie laury, wzrosła do pięciu.
23-letnia Kryłowa wystąpi w wyścigu na 500 m, a 21-letni Posaszkow będzie rywalizował na dwukrotnie dłuższym dystansie.
09:53. Zełenski o rosyjskim ataku: Prawie 300 dronów szturmowych wraz z 18 pociskami balistycznymi i 7 pociskami manewrującymi
Prawie 300 dronów szturmowych, w większości „szahedów”, wraz z 18 pociskami balistycznymi i 7 pociskami manewrującymi, zostało wystrzelonych przez Rosjan wczoraj wieczorem na Ukrainę. Po raz kolejny głównym celem ataku były nasze elektrownie i stacje elektroenergetyczne. Niestety, doszło do rozległych zniszczeń infrastruktury mieszkalnej i cywilnej. Atakowane były obwody: dniepropietrowski, żytomierski, zaporoski, kijowski, odeski, sumski, charkowski i doniecki
— przekazał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Dodał, że „bez żadnego celu militarnego Rosja zrzuciła rakiety na terminal pocztowy w Korotyczu w obwodzie charkowskim, zabijając 4 osoby”.
Sytuacja w obwodzie kijowskim nie jest łatwa – kilkaset tysięcy gospodarstw domowych jest obecnie pozbawionych prądu. (…) Każdy taki atak na życie przypomina, że wsparcia dla Ukrainy nie da się powstrzymać. Rakiety do systemów obrony powietrznej są potrzebne każdego dnia, a zwłaszcza zimą. Świat może odpowiedzieć na ten rosyjski terror nowymi pakietami pomocy dla Ukrainy
— napisał ukraiński przywódca.
09:14. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 950 żołnierzy (łącznie 1 220 950 od początku pełnoskalowej wojny).
08:25. Rosja po raz kolejny zaatakowała jedną z elektrowni cieplnych DTEK
W nocy z poniedziałku na wtorek wojska rosyjskie po raz kolejny zaatakowały elektrownię cieplną DTEK, w wyniku czego jej urządzenia uległy znacznym uszkodzeniom - powiadomiła największa ukraińska prywatna firma energetyczna DTEK.
Rosja ponownie zaatakowała elektrownię cieplną DTEK. W wyniku ataku znacznie ucierpiało wyposażenie elektrowni cieplnej
— napisała firma na komunikatorze Telegram.
Zaznaczyła, że był to już ósmy zmasowany atak na elektrociepłownię spółki od października 2025 r., a od początku pełnej inwazji w lutym 2022 roku elektrociepłownia DTEK została zaatakowana przez Rosję ponad 220 razy. W wyniku tych ataków czterech pracowników elektrowni zginęło, a 59 zostało rannych - dodała DTEK.
Armia rosyjska zaatakowała Ukrainę z kilku kierunków, używając rakiet balistycznych, uderzeniowych dronów i pocisków manewrujących. Atak był skierowany na infrastrukturę energetyczną, żeby utrudnić przywrócenie działania obiektów.
Ukraińskie władze przekazały, że rosyjskie wojsko zaatakowało z powietrza Kijów i Charków, dwa największe miasta Ukrainy. Na przedmieściach Charkowa zginęły cztery osoby, a sześć zostało rannych.
07:30. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków
W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojsko zaatakowało z powietrza Kijów i Charków, dwa największe miasta Ukrainy – poinformowały ukraińskie władze. Na przedmieściach Charkowa zginęły cztery osoby, a sześć zostało rannych.
03:40. Nowy bilans ofiar nocnego ataku na Charków i Kijów
W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojsko zaatakowało z powietrza Kijów i Charków, dwa największe miasta Ukrainy – poinformowały ukraińskie władze. Na przedmieściach Charkowa zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.
Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica została zaatakowana przy użyciu rakiet. Mer Witalij Kliczko poinformował, że zadziałała obrona przeciwlotnicza.
02:20. Ukraina przyznała prawa do złoża litu „Dobra” spółce Dobra Lithium Holdings
Ukraina przyznała prawa do zagospodarowania złoża litu na działce „Dobra” w obwodzie kirowohradzkim w środkowej części kraju spółce Dobra Lithium Holdings na podstawie umowy o podziale produkcji – poinformowała szefowa ukraińskiego rządu Julia Swyrydenko.
Złoże pozwoli na pozyskanie minimalnej kwoty inwestycji kapitałowych w wysokości 179 mln dolarów, z czego 12 mln dolarów zostanie przeznaczonych na przeprowadzenie nowych badań geologicznych i międzynarodowego audytu zasobów, a 167 mln dolarów na organizację wydobycia i wzbogacania w przypadku potwierdzenia zasobów przemysłowych złoża
— napisała premier w komunikatorze Telegram.
Swyrydenko dodała, że do przetargu zaproszono ukraińskie i zagraniczne firmy.
Zwycięzcą została firma Dobra Lithium Holdings, której udziałowcami są firmy Techmet i The Rock Holdings.
Wcześniej dziennik „New York Times” poinformował, że zwycięskie konsorcjum jest blisko powiązane z prezydentem USA Donaldem Trumpem i jego administracją.
Według władz w Kijowie Ukraina posiada około 5 proc. światowych „zasobów surowców krytycznych”. Ma przy tym duże zasoby metali ziem rzadkich - to 17 pierwiastków wykorzystywanych do wytwarzania broni, turbin, sprzętu elektronicznego i innych produktów kluczowych we współczesnym świecie. Niektóre z tych złóż zostały jednak zajęte przez Rosję.
Ukraina ma też jedną trzecią europejskich zasobów litu, kluczowego składnika obecnie produkowanych baterii.
01:40. Rosyjskie ataki na Kijów i Charków, zginęła jedna osoba
W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojsko zaatakowało z powietrza Kijów i Charków, dwa największe miasta Ukrainy – poinformowały ukraińskie władze. W ataku na Charków zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.
Szef władz wojskowych Kijowa Tymur Tkaczenko ogłosił, że stolica została zaatakowana przy użyciu rakiet. Mer Witalij Kliczko poinformował, że zadziałała obrona przeciwlotnicza.
Świadkowie, z którymi rozmawiała agencja Reutera, słyszeli wybuchy, ale nie pojawiły się dotąd informacje o ofiarach ani zniszczeniach.
Szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ataku zginęła na przedmieściach Charkowa, a trzy inne osoby zostały ranne.
Mer Charkowa Ihor Terechow ogłosił, że rosyjski dron uderzył w tym mieście w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach.
Eksplozje wiązane z rosyjskim atakiem słyszane były również w obwodzie zaporoskim – przekazał szef władz obwodowych Iwan Fedorow.
00:01: Zełenski: Oczekujemy jasnej odpowiedzi Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę
Rozumiemy, że USA rozmawiają z Rosją o politycznych ramach zakończenia wojny; przedstawiliśmy naszą wizję i oczekujemy jasnej odpowiedzi Moskwy, a jeśli jej zabraknie, presja na agresora powinna rosnąć - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Rozumiemy, że strona amerykańska prowadzi rozmowy z Rosją na temat podstawowych ram politycznych zakończenia wojny. Sformułowaliśmy naszą wizję i oczekujemy jasnej odpowiedzi od Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę na realistycznych warunkach
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta jeśli w Rosji nie będzie takiej gotowości, presja na nią powinna nadal rosnąć.
Widzimy właściwą taktykę zarówno w odniesieniu do tankowców floty cieni, jak i do schematów finansowych, które pomagają marginalnym reżimom z innych części świata omijać sankcje nałożone na nie
— podkreślił.
