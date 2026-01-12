Trwa 1420. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 13 stycznia 2025 r.
00:01: Zełenski: Oczekujemy jasnej odpowiedzi Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę
Rozumiemy, że USA rozmawiają z Rosją o politycznych ramach zakończenia wojny; przedstawiliśmy naszą wizję i oczekujemy jasnej odpowiedzi Moskwy, a jeśli jej zabraknie, presja na agresora powinna rosnąć - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Rozumiemy, że strona amerykańska prowadzi rozmowy z Rosją na temat podstawowych ram politycznych zakończenia wojny. Sformułowaliśmy naszą wizję i oczekujemy jasnej odpowiedzi od Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę na realistycznych warunkach
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta jeśli w Rosji nie będzie takiej gotowości, presja na nią powinna nadal rosnąć.
Widzimy właściwą taktykę zarówno w odniesieniu do tankowców floty cieni, jak i do schematów finansowych, które pomagają marginalnym reżimom z innych części świata omijać sankcje nałożone na nie
— podkreślił.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750542-relacja-1420-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.