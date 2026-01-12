NA ŻYWO

RELACJA. 1420. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Oczekujemy jasnej odpowiedzi Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę

RELACJA. 1420. dzień wojny na Ukrainie
RELACJA. 1420. dzień wojny na Ukrainie

Trwa 1420. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 13 stycznia 2025 r.

00:01: Zełenski: Oczekujemy jasnej odpowiedzi Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę

Rozumiemy, że USA rozmawiają z Rosją o politycznych ramach zakończenia wojny; przedstawiliśmy naszą wizję i oczekujemy jasnej odpowiedzi Moskwy, a jeśli jej zabraknie, presja na agresora powinna rosnąć - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozumiemy, że strona amerykańska prowadzi rozmowy z Rosją na temat podstawowych ram politycznych zakończenia wojny. Sformułowaliśmy naszą wizję i oczekujemy jasnej odpowiedzi od Rosji, czy jest gotowa zakończyć wojnę na realistycznych warunkach

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według prezydenta jeśli w Rosji nie będzie takiej gotowości, presja na nią powinna nadal rosnąć.

Widzimy właściwą taktykę zarówno w odniesieniu do tankowców floty cieni, jak i do schematów finansowych, które pomagają marginalnym reżimom z innych części świata omijać sankcje nałożone na nie

— podkreślił.

red/PAP/X/FB

