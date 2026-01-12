WIDEO

Krwawe protesty w Iranie. Zginęło co najmniej 648 osób. Czarne scenariusze mówią natomiast o niemal 6 tysiącach zabitych

Co najmniej 648 osób zginęło podczas tłumienia protestów w Iranie / autor: EPA/NEIL HALL Dostawca: PAP/EPA.
Co najmniej 648 osób zginęło podczas tłumienia protestów w Iranie - poinformowała organizacja pozarządowa Iran Human Rights (IranHR). Organizacja podkreśliła, że jest to bilans potwierdzonych ofiar, a niektóre doniesienia mówią nawet o 6 tys. zabitych.

Wśród potwierdzonych ofiar śmiertelnych jest dziewięcioro dzieci; tysiące osób zostały ranne, a liczba zatrzymanych prawdopodobnie przekroczyła 10 tys. - przekazała IranHR. Organizacja ma siedzibę w Norwegii, a swoje dane opiera na informatorach w Iranie.

Grupa podkreśla, że dane o ofiarach są niezwykle trudne do potwierdzenia, ponieważ w Iranie od 8 stycznia blokowane jest działanie internetu.

Masowe protesty

12 stycznia jest szesnastym dniem masowych demonstracji w Iranie. Wystąpienia są brutalnie tłumione przez służby, które według relacji strzelają do ludzi z ostrej amunicji.

Protesty wybuchły w reakcji na pogarszającą się sytuację ekonomiczną. Szybko ogarnęły cały kraj i przerodziły w jeden z największych od lat zrywów społecznych przeciwko irańskiemu reżimowi.

Według komunikatu innej emigracyjnej organizacji - działającej z USA grupy HRANA - w czasie protestów zginęły 544 osoby: 496 manifestantów i 48 członków służb bezpieczeństwa.

Sytuacja międzynarodowa

Władze Iranu krytykują protestujących, oskarżając ich o uleganie podburzającym do konfrontacji zagranicznym siłom - USA i Izraelowi.

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców, że rozważa interwencję w reakcji na brutalne tłumienie manifestacji.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ogłosił, że jeżeli Trump spełni swoje groźby, otrzyma od Teheranu „niezapomnianą lekcję”.

Przemoc irańskiego państwa wobec demonstrantów skrytykowali też m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa dyplomacji Wielkiej Brytanii Yvette Cooper.

Podsumowanie

Według organizacji Iran Human Rights (IranHR) co najmniej 648 osób zginęło podczas tłumienia protestów w Iranie. Wśród ofiar ma być dziewięcioro dzieci.

Adrian Siwek/PAP

