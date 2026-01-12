Co najmniej 648 osób zginęło podczas tłumienia protestów w Iranie - poinformowała organizacja pozarządowa Iran Human Rights (IranHR). Organizacja podkreśliła, że jest to bilans potwierdzonych ofiar, a niektóre doniesienia mówią nawet o 6 tys. zabitych.
Wśród potwierdzonych ofiar śmiertelnych jest dziewięcioro dzieci; tysiące osób zostały ranne, a liczba zatrzymanych prawdopodobnie przekroczyła 10 tys. - przekazała IranHR. Organizacja ma siedzibę w Norwegii, a swoje dane opiera na informatorach w Iranie.
Grupa podkreśla, że dane o ofiarach są niezwykle trudne do potwierdzenia, ponieważ w Iranie od 8 stycznia blokowane jest działanie internetu.
Masowe protesty
12 stycznia jest szesnastym dniem masowych demonstracji w Iranie. Wystąpienia są brutalnie tłumione przez służby, które według relacji strzelają do ludzi z ostrej amunicji.
Protesty wybuchły w reakcji na pogarszającą się sytuację ekonomiczną. Szybko ogarnęły cały kraj i przerodziły w jeden z największych od lat zrywów społecznych przeciwko irańskiemu reżimowi.
Według komunikatu innej emigracyjnej organizacji - działającej z USA grupy HRANA - w czasie protestów zginęły 544 osoby: 496 manifestantów i 48 członków służb bezpieczeństwa.
Sytuacja międzynarodowa
Władze Iranu krytykują protestujących, oskarżając ich o uleganie podburzającym do konfrontacji zagranicznym siłom - USA i Izraelowi.
W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump kilka razy ostrzegał irańskich przywódców, że rozważa interwencję w reakcji na brutalne tłumienie manifestacji.
Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ogłosił, że jeżeli Trump spełni swoje groźby, otrzyma od Teheranu „niezapomnianą lekcję”.
Przemoc irańskiego państwa wobec demonstrantów skrytykowali też m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa dyplomacji Wielkiej Brytanii Yvette Cooper.
Podsumowanie
Według organizacji Iran Human Rights (IranHR) co najmniej 648 osób zginęło podczas tłumienia protestów w Iranie. Wśród ofiar ma być dziewięcioro dzieci.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tak wygląda dramatyczna sytuacja w Iranie! W ciągu ostatnich 48 godzin życie straciło co najmniej 2 tysiące osób
— Rośnie liczba ofiar protestów w Iranie. Czy Amerykanie interweniują? Reuter: „Izrael jest w stanie wysokiej gotowości”. Teheran odgraża się USA
— Kilka linii lotniczych, m.in. Lufthansa i Turkish Airlines, zawiesiło rejsy do Iranu. Trwają tam masowe antyrządowe demonstracje
— Będzie przełom? Prezydent Donald Trump „poważnie rozważa” atak na Iran! „Dostaję raporty co godzinę i podejmiemy decyzję
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750535-krwawe-protesty-w-iranie-zginelo-co-najmniej-648-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.