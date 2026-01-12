„Bezpieczeństwo i obronność Grenlandii należą do NATO” - oświadczył grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen. Przypomniał, że jego kraj jest częścią Danii, państwa będącego członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Rząd Grenlandii będzie zatem dążył do tego, aby rozwój obronności na Grenlandii i wokół niej odbywał się w ścisłej współpracy z NATO
— podkreślił Nielsen we wpisie na Facebooku.
Dodał, że powinno to stać się w dialogu z sojusznikami, w tym Stanami Zjednoczonymi, i we współpracy z Danią.
Wizyta w Kopenhadze
Według grenlandzkiego nadawcy publicznego KNR Nielsen udaje się do Kopenhagi, gdzie w związku z rozwojem sytuacji planuje pozostać do 20 stycznia.
Wcześniej, rząd Nielsena, który od wiosny ub.r. tworzą cztery partie, sprzeciwił się kolejnej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności pozyskania Grenlandii.
Koalicja rządowa w żaden sposób nie może się na to zgodzić
— podkreślono w pisemnym oświadczeniu. Zapewniono także o chęci „zwiększenia wysiłków” na rzecz obrony Grenlandii pod auspicjami NATO.
Stanowisko NATO
Przebywający w stolicy Chorwacji - Zagrzebiu, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte powiedział, że państwa NATO omawiają i pracują nad kolejnymi krokami, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.
Grupa europejskich krajów, na czele z Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce - poinformowała w niedzielę agencja Bloomberga. Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.
Podsumowanie
Grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że bezpieczeństwo i obronność Grenlandii należą do NATO.
Adrian Siwek/PAP
