Premier Grenlandii udaje się do Kopenhagi. Wskazał, że bezpieczeństwo i obronność wyspy należą do NATO

Grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że bezpieczeństwo i obronność Grenlandii należą do NATO. / autor: FinnishGovernment, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że bezpieczeństwo i obronność Grenlandii należą do NATO. / autor: FinnishGovernment, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Bezpieczeństwo i obronność Grenlandii należą do NATO” - oświadczył grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen. Przypomniał, że jego kraj jest częścią Danii, państwa będącego członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rząd Grenlandii będzie zatem dążył do tego, aby rozwój obronności na Grenlandii i wokół niej odbywał się w ścisłej współpracy z NATO

— podkreślił Nielsen we wpisie na Facebooku.

Dodał, że powinno to stać się w dialogu z sojusznikami, w tym Stanami Zjednoczonymi, i we współpracy z Danią.

Wizyta w Kopenhadze

Według grenlandzkiego nadawcy publicznego KNR Nielsen udaje się do Kopenhagi, gdzie w związku z rozwojem sytuacji planuje pozostać do 20 stycznia.

Wcześniej, rząd Nielsena, który od wiosny ub.r. tworzą cztery partie, sprzeciwił się kolejnej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności pozyskania Grenlandii.

Koalicja rządowa w żaden sposób nie może się na to zgodzić

— podkreślono w pisemnym oświadczeniu. Zapewniono także o chęci „zwiększenia wysiłków” na rzecz obrony Grenlandii pod auspicjami NATO.

Stanowisko NATO

Przebywający w stolicy Chorwacji - Zagrzebiu, sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte powiedział, że państwa NATO omawiają i pracują nad kolejnymi krokami, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.

Grupa europejskich krajów, na czele z Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce - poinformowała w niedzielę agencja Bloomberga. Według anonimowych źródeł, na które powołuje się Bloomberg, Niemcy mają zamiar zaproponować utworzenie wspólnej misji NATO w celu monitorowania i ochrony interesów bezpieczeństwa w regionie Arktyki.

Podsumowanie

Grenlandzki premier Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że bezpieczeństwo i obronność Grenlandii należą do NATO.

Zakusy USA względem Grenlandii. Jak nie po dobroci, to w „trudniejszy sposób”. Trump zapewnia, że przejmą wyspę. „Nie broni się dzierżawy”

Grenlandia na celowniku? Donald Trump miał polecić opracowanie planu ataku. Według relacji wojskowi powiedzieli „nie”

Trump bez ogródek o Grenlandii. „Jeśli to dotknie NATO, to dotknie NATO. Ale wiecie, oni potrzebują nas o wiele bardziej, niż my ich”

