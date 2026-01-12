Cel: powstrzymać żywność z Mercosur! Belgijscy rolnicy blokują lotnisko, aby powstrzymać produkty sprowadzane bez kontroli

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Belgijscy rolnicy nie odpuszczają i walczą ze szkodliwą dla unijnego rolnictwa umową z Mercosur. Protestują oni na lotnisku w Ostendzie przeciwko umowie handlowej UE z blokiem Mercosur. Około 60 traktorów stoi przed budynkiem portu. Agencja Belga wskazała, że rolnicy blokują wjazd oraz wyjazd ciężarówek na lotnisko, z którego transportowane jest cargo.

Władze lotniska poinformowały, że pasażerowie mogą nadal dojechać na lotnisko samochodami, jednak w okolicy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Zarządzający obiektem apelują o uwzględnienie możliwych opóźnień i wcześniejsze zaplanowanie dojazdu.

Cel: powstrzymać żywność z Mercosur

Jak podkreślił Mark Wulfrancke z Generalnego Związku Rolników (ABS), przez lotniska do kraju trafia żywność z państw Mercosur bez odpowiednich kontroli.

Produkty otrzymują belgijskie oznaczenie, przez co konsumenci nie wiedzą, skąd pochodzą — powiedział cytowany przez Belgę.

Organizatorzy zapewniają, że celem protestu nie jest utrudnianie podróży pasażerom. Akcja ma potrwać co najmniej do końca dnia, a niewykluczone, że zostanie przedłużona nawet do 20 stycznia.

Szkodliwa umowa

Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie szkodliwej dla wielu państw Unii Europejskiej (w tym Polski) umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur.

Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Polskie władze nie zadały sobie jednak odpowiedniego trudu, aby zbudować mniejszości blokującej o co wielokrotnie apelowała opozycja.

Głosowanie odbyło się na posiedzeniu ambasadorów państw UE w Brukseli. Zgoda stolic oznacza, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen może udać się do Paragwaju, by podpisać umowę.

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE. Wcześniej ambasadorowie przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji; ma ona chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku.

Podsumowanie

Belgijscy rolnicy protestują na lotnisku w Ostendzie przeciwko umowie UE z Mercosur. Chcą powstrzymać wjazd niekontrolowanej żywności.

CZYTAJ TAKŻE:

Wyrok na europejskie rolnictwo. Państwa Ameryki Południowej zachwycone umową zawartą z Unią Europejską

NASZ WYWIAD. Rząd nie zrobił nic, aby zablokować umowę z Mercosur. Prof. Krasnodębski: „To pokazuje, jak słabą ma obecnie pozycję Polska”

TYLKO U NAS. Müller o zapewnieniach Tuska ws. Mercosur: „Jedno wielkie oszustwo, mistyfikacja. Te klauzule niczego nie zabezpieczają”

EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: „Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur”

Szykują się na realizację umowy UE-Mercosur? Firmy sojowe znów będą wycinać Puszczę Amazońską!

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych