Belgijscy rolnicy nie odpuszczają i walczą ze szkodliwą dla unijnego rolnictwa umową z Mercosur. Protestują oni na lotnisku w Ostendzie przeciwko umowie handlowej UE z blokiem Mercosur. Około 60 traktorów stoi przed budynkiem portu. Agencja Belga wskazała, że rolnicy blokują wjazd oraz wyjazd ciężarówek na lotnisko, z którego transportowane jest cargo.
Władze lotniska poinformowały, że pasażerowie mogą nadal dojechać na lotnisko samochodami, jednak w okolicy mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Zarządzający obiektem apelują o uwzględnienie możliwych opóźnień i wcześniejsze zaplanowanie dojazdu.
Cel: powstrzymać żywność z Mercosur
Jak podkreślił Mark Wulfrancke z Generalnego Związku Rolników (ABS), przez lotniska do kraju trafia żywność z państw Mercosur bez odpowiednich kontroli.
Produkty otrzymują belgijskie oznaczenie, przez co konsumenci nie wiedzą, skąd pochodzą — powiedział cytowany przez Belgę.
Organizatorzy zapewniają, że celem protestu nie jest utrudnianie podróży pasażerom. Akcja ma potrwać co najmniej do końca dnia, a niewykluczone, że zostanie przedłużona nawet do 20 stycznia.
Szkodliwa umowa
Państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie szkodliwej dla wielu państw Unii Europejskiej (w tym Polski) umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur.
Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Polskie władze nie zadały sobie jednak odpowiedniego trudu, aby zbudować mniejszości blokującej o co wielokrotnie apelowała opozycja.
Głosowanie odbyło się na posiedzeniu ambasadorów państw UE w Brukseli. Zgoda stolic oznacza, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen może udać się do Paragwaju, by podpisać umowę.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE. Wcześniej ambasadorowie przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji; ma ona chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku.
Podsumowanie
Belgijscy rolnicy protestują na lotnisku w Ostendzie przeciwko umowie UE z Mercosur. Chcą powstrzymać wjazd niekontrolowanej żywności.
Adrian Siwek/PAP
