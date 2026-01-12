4,33 mln Ukraińców posiadało w listopadzie 2025 r. status ochrony tymczasowej w UE - podał w poniedziałek Europejski Urząd Statystyczny. Liczba Ukraińców chronionych za pomocą unijnego mechanizmu wzrosła w porównaniu z październikiem o ponad 30 tys.; najwięcej - w Niemczech (11 tys.) i Polsce (3,7 tys.).
Niemcy i Polska pozostają też państwami członkowskimi, w których przebywa najwięcej Ukraińców ze statusem ochrony tymczasowej. W Niemczech w listopadzie 2025 r. był to 1 mln 241 tys. osób, co stanowiło 28,7 proc. liczby Ukraińców chronionych tymczasowo w UE. W Polsce liczba ta wyniosła 969 tys., a więc 22,4 proc. wszystkich Ukraińców posiadających status ochrony tymczasowej. Trzecie niezmiennie pozostawały Czechy, gdzie przebywa 393. tys. Ukraińców, co stanowi 9,1 proc.
Spada liczba decyzji
Eurostat zwrócił uwagę, że w listopadzie 2025 r. miesięczna liczba nowych decyzji o udzieleniu ochrony tymczasowej w UE spadła odpowiednio o 33 i 28 proc. w porównaniu z wrześniem i październikiem 2025 r. Europejski Urząd Statystyczny zauważył, że liczba ta wróciła do poziomu sprzed wydania dekretu rządu ukraińskiego z końca sierpnia, który przyznał mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat prawo do opuszczenia Ukrainy bez ograniczeń. Szacuje się, że w efekcie wydania dekretu Ukrainę opuściło blisko 100 tys. młodych mężczyzn.
Ochronę gwarantuje Ukraińcom mechanizm zapisany w dyrektywie w sprawie statusu ochrony tymczasowej z 2001 r. Został on uruchomiony decyzją państw członkowskich po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 r. i został przedłużony do marca 2027 r.
Osoby objęte ochroną tymczasową mają prawo do legalnego pobytu i pracy w państwach członkowskich bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń, a także do zakwaterowania i pomocy społecznej, opieki medycznej, dostępu do edukacji dla dzieci na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa.
W Polsce kwestię tę reguluje obowiązująca od 2022 r. tzw. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowało w grudniu 2025 r. projekt ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających ze specustawy. Zamiast tego ma powstać wspólny system ochrony czasowej dla wszystkich cudzoziemców. Najważniejsze narzędzia ze specustawy nie znikną, lecz zostaną przeniesione do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.
Podsumowanie
W listopadzie 2025 r. 4,33 mln Ukraińców w Unii Europejskiej posiadało status ochrony tymczasowej. Najwięcej z nich przebywało w Niemczech (1,24 mln) i Polsce (969 tys.).
CZYTAJ TAKŻE:
— Komisja Europejska ujawnia, kiedy zacznie wypłacać wsparcie finansowe dla Ukrainy. Na co zostaną przeznaczone środki z pożyczki?
— Przeanalizowano rządowe dane. O status ochronny w Polsce w ciągu kilkunastu tygodni wystąpiło 50 tys. młodych Ukraińców
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750527-ponad-4-miliony-ukraincow-posiada-status-ochrony-w-ue
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.