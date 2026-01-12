Sąd w mieście Sion w szwajcarskim kantonie Valais utrzymał decyzję o aresztowaniu właściciela klubu w Crans-Montanie, obywatela Francji Jacquesa Morettiego - podała agencja Ansa. W pożarze zginęło 40 osób, a 116 zostało rannych. Obrażeń doznały także dwie Polki.
Moretti został aresztowany 8 stycznia na wniosek prokuratury. Jego żona, współwłaścicielka lokalu - Jessica została umieszczona w areszcie domowym, ponieważ ma 10-miesięczne dziecko.
Decyzja o utrzymaniu aresztu zapadła po kolejnym przesłuchaniu Morettiego. Szwajcarski portal „Blick” poinformował, że mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące.
Francuskiemu małżeństwu postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci i obrażeń ciała oraz wywołania pożaru.
Włoskie śledztwo
Osobne śledztwo w sprawie pożaru w noc sylwestrową prowadzi prokuratura we Włoszech, ponieważ wśród ofiar jest sześcioro nastolatków z tego kraju. Czternaścioro Włochów zostało rannych, w tym troje bardzo poważnie.
Nie wyklucza się, że w ramach dochodzenia rzymskiej prokuratury przeprowadzone zostaną wkrótce ekshumacje kilku ofiar, które zostały już pochowane.
Skala zaniedbań
Kolejne ustalenia mediów ukazują skalę zaniedbań i łamania przepisów, dotyczących bezpieczeństwa w barze w alpejskim kurorcie. Okazało się, że drzwi awaryjne były zamknięte podczas zabawy sylwestrowej, a schody, prowadzące z niższego poziomu lokalu na parter, zostały zwężone o połowę. Na suficie zainstalowano łatwopalną piankę dźwiękoszczelną, która natychmiast zapaliła się od zimnych ogni, przyczepionych do podnoszonych butelek z szampanem.
Włoskie media donoszą również, że na jednym z dostępnych nagrań z chwili pożaru widać scenę, gdy Jessica Moretti ucieka z baru, nie pomagając nikomu, a w rękach trzyma fragment kasy fiskalnej, zawierający m.in. informację o wysokości utargu. Dziennikarze podkreślają, że - przypuszczalnie - do klubu weszło na zabawę znacznie więcej osób niż powinno.
Podsumowanie
Decyzją sądu właściciel baru w Crans-Montanie, w którym doszło do tragicznego pożaru pozostanie w areszcie. Własne śledztwo ws. pożaru prowadzi także włoska prokuratura.
CZYTAJ TAKŻE:
— Noworoczne inferno. Pożar w Le Constellation zakwestionował wszystkie wartości. „Wśród 40 ofiar połowa to dzieci”
— Wychodzą nowe szczegóły tragedii w Crans-Montanie! „Największy dramat rozegrał się u stóp schodów”. W piątek aresztowano właściciela baru
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750519-wlasciciel-baru-w-crans-montanie-pozostanie-w-areszcie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.