Komisja Europejska planuje rozpocząć wypłatę wsparcia finansowego dla Ukrainy na początku drugiego kwartału tego roku. Wcześniej zamierza przedstawić projekty aktów prawnych, które określą, jaki procent środków trafi na wsparcie budżetowe Ukrainy, a jaki na cele obronne kraju.
Zobowiązaliśmy się do tego, że wniesiemy istotny wkład w potrzeby finansowe, w (pokrycie) luki finansowej, która będzie istnieć na Ukrainie w latach 2026 i 2027. (…) Potem nadszedł czas na Radę Europejską, gdzie (w grudniu) uzgodniono, jak dokładnie to zrobić. Rozważono różne opcje, a ostatecznie wybrano rozwiązanie polegające na wspólnym zaciągnięciu pożyczki. Teraz kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie się do faktycznej wypłaty środków Ukrainie i rozpoczęcie ich wypłacania
— powiedział w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari.
Dodał, że aby mogło to nastąpić, KE musi przedstawić wcześniej „pewną liczbę aktów prawnych”. Jak zapewnił, stanie się to „dość szybko” - tak aby rozpocząć wypłatę środków na początku drugiego kwartału tego roku.
Podkreślił, że w projektach tych aktów prawnych znajdzie się informacja o podziale środków między wsparciem budżetowym a wsparciem na cele obronne.
Przywódcy UE po wielogodzinnych negocjacjach zgodzili się w grudniu udzielić Ukrainie wsparcia na kolejne dwa lata w wysokości 90 mld euro. Pokryje to około dwóch trzecich potrzeb państwa pogrążonego w wojnie z Rosją, które będzie potrzebować pomocy finansowej od drugiego kwartału przyszłego roku.
Unijna pożyczka
Na grudniowym szczycie upadła opcja wykorzystania w tym celu zamrożonych aktywów Rosji. W jej miejsce przywódcy państw członkowskich zdecydowali się na zaciągnięcie wspólnego długu, z którego „wyłączone” zostaną trzy kraje: Czechy, Słowacja i Węgry.
Pożyczka, zaciągnięta przez Komisję Europejską na rynkach kapitałowych i zabezpieczona unijnym budżetem, zostanie przekazana Ukrainie, która spłaci ją w momencie uzyskania reparacji od Rosji. We wnioskach ze szczytu czytamy, że do tego czasu aktywa rosyjskiego banku centralnego pozostaną unieruchomione, a Unia zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich do celów spłaty pożyczki.
Zaciągnięcie długu w wysokości 90 mld euro przez Unię Europejską, by wesprzeć Ukrainę, oznacza, że państwa będą wspólnie spłacać co roku odsetki w wysokości około 3 mld euro. Biorąc pod uwagę fakt, że PKB Unii wynosi 18 bln euro, będzie to oznaczać wzrost deficytu UE o 0,02 proc.
Podsumowanie
Komisja Europejska chce rozpocząć wypłatę 90 mld euro wsparcia dla Ukrainy na początku drugiego kwartału. Ma to się stać po przyjęciu aktów prawnych określających podział środków na cele budżetowe i obronne.
CZYTAJ TAKŻE:
— Co dla Polski oznacza pożyczka dla Ukrainy? Tusk obiecał, Buda wylicza. „Gdy Rosja nie wypłaci reparacji Ukrainie (co jest oczywiste)…”
— Kaleta: Sejm musi ratyfikować decyzję Tuska na szczycie UE ws. pożyczki dla Ukrainy. „Jeśli nie przedstawi takiej ustawy…”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750499-kiedy-ue-wyplaci-ukrainie-srodki-ujawniono-szczegoly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.