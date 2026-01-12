Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto - komentując sprawę przyznania przez władze w Budapeszcie azylu m.in. Zbigniewowi Ziobrze - potwierdził, że azyl otrzymało kilka osób, „które w Polsce byłyby narażone na prześladowania polityczne”. Demokracja i praworządność w Polsce znajdują się w kryzysie i są zagrożone - mówił. Odmówił przy tym podania nazwisk tych osób. Słowa ministra zacytował również rzecznik węgierskiego rządu za pośrednictwem serwisu X.
Azyl dla Zbigniewa Ziobry
Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, poinformował dziś, że były minister sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.
Sam polityk poinformował natomiast, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.
Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska. Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną
— wyjaśnił
W swoim wpisie na platformie X Ziobro napisał również, że „wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem” oraz że „stawia opór postępującej dyktaturze” w Polsce. Przekazał, że pozostanie za granicą „do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”.
Co powiedział szef MSZ Węgier?
Władze Węgier przyznały azyl kilku osobom, które w Polsce byłyby narażone na prześladowania polityczne
— oznajmił minister Szijjarto w odpowiedzi na pytanie zadane na konferencji prasowej.
Szef węgierskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że „demokracja i praworządność w Polsce znajdują się w kryzysie i są zagrożone”.
Wiele osób jest prześladowanych politycznie i jeśli ktoś ubiega się o azyl na Węgrzech z powodu takich prześladowań, to dokładnie rozpatrujemy ten wniosek i podejmujemy decyzję zgodnie z przepisami węgierskimi i Unii Europejskiej
— powiedział.
Rzeczywiście, otrzymaliśmy takie wnioski z Polski i zatwierdziliśmy kilka z nich, udzielając azylu i statusu uchodźcy osobom, które doświadczają prześladowań politycznych w Polsce
— dodał Szijjarto. Odmówił przy tym podania nazwisk tych osób.
Dokładnie te słowa ministra zacytował w serwisie X rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs.
MSZ twierdzi, że nie ma „żadnej informacji”
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór, pytany przez PAP o informacje dotyczące Ziobry, przekazał, że „Polska dalej nie otrzymała żadnej informacji ze strony węgierskiej”.
Oficjalnie dalej nie mamy żadnej informacji, poza wpisami na X. Sprawę prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości
— stwierdził Wewiór.
W minionym tygodniu media informowały o przyznaniu przez Węgry azylu politycznego dwóm obywatelom Polski. O sprawie poinformował portal śledczy VSquare, nie podając jednak nazwisk.
Adam Kacprzak/PAP/X
