Rzecznik Komisji Europejskiej potwierdziła, że szefowa KE Ursula von der Leyen uda się 17 stycznia do Paragwaju, żeby podpisać tam umowę handlową między Unią Europejską i blokiem państw Mercosur: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.
Datę tę już w piątek ogłosił argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno. Razem z von der Leyen do Paragwaju, który od początku tego roku sprawuje prezydencję w bloku Mercosur, pojedzie także szef Rady Europejskiej Antonio Costa.
W piątek unijne stolice zgodziły się na zawarcie umowy z Mercosurem, mimo sprzeciwu pięciu państw członkowskich: Polski, Francji, Węgier, Austrii i Irlandii. Przeciwko porozumieniu protestują także europejscy rolnicy, którzy obawiają się napływu do UE tańszych produktów rolnych z krajów Ameryki Południowej.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE takie jak samochody, maszyny i leki.
Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział w piątek próbę skierowania umowy handlowej z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).
Dalej nie odpuścimy, będzie to przedmiotem zgłoszenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jako PSL będziemy tutaj zgłaszać to, by stało się to przedmiotem analiz i postępowania przed TSUE
— oświadczył Krajewski z trybuny sejmowej, przedstawiając w piątek informację o umowie handlowej UE z państwami Mercosur.
W powodzenia tego ruchu nie wierzy prof. Zdzisław Krasnodębski.
To jest taka zagrywka pod polską publiczkę, żeby trochę uspokoić nastroje. Moim zdaniem to jest bez żadnych szans powodzenia i tylko służy do tego, żeby trochę osłabić nastroje, a jednocześnie pokazać, że rząd coś robi w tej sprawie
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl b. europoseł.
