Trwa 1419. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 12 stycznia 2025 r.
16:55. Ambasador Ukrainy ostrzega mieszkańców Afryki
Ołeksandr Szczerba, ambasador Ukrainy w Republice Południowej Afryki, stanowczo ostrzegł obywateli państw afrykańskich przed przyłączaniem się do rosyjskich oddziałó walczących z Ukrainą. „Oni nie cenią twojego życia! Nie stań się mięsem dla rosyjskiej imperialistycznej maszynki do mięsa na Ukrainie!” – napisał w mediach społecznościowych. Zareagował tak na film, na którym rosyjski żołnierz rzekomo nazwał afrykańskich najemników „jednorazówkami”.
15:33. Sołowjow wzywa do rozpoczęcia tzw. operacji specjalnej
Prokremlowski propagandysta telewizyjny Władimir Sołowjow wezwał Rosjan do rozpoczęcia tzw. specjalnej operacji wojskowej w Armenii i Azji Środkowej w celu zachowania rosyjskich wpływów i zapobieżeniu utraty przez Moskwę kontroli nad regionem. W swojej wypowiedzi przekonywał, że utrata Armenii lub Tadżykistanu, w przeciwieństwie do Wenezueli, byłaby niedopuszczalna. Wezwał do zdecydowanych działań.
„Musimy przestać litować się nad Ukraińcami. Brutalność, jaką zademonstrowano w pierwszym tygodniu, doprowadziłaby do tego, że konflikt przestałby istnieć, a straty byłyby znacznie niższe po obu stronach” - zaapelował.
15:10. KE: słowa Kubiliusa o 100-tysięcznych siłach zbrojnych UE, to zaproszenie do dyskusji
Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier wyjaśnił, że słowa komisarza UE ds. obrony Andriusa Kubiliusa o tym, że Unia powinna rozważyć utworzenie stałych sił zbrojnych liczących 100 tys. żołnierzy, to zaproszenie do dyskusji, a nie zapowiedź propozycji. Kubilius poinformował, cytowany przez „Politico”, że Unia Europejska powinna rozważyć utworzenie stałych sił zbrojnych liczących 100 tys. żołnierzy oraz gruntowną przebudowę procesów politycznych regulujących kwestie obronności.
„Czy Stany Zjednoczone byłyby silniejsze militarnie, gdyby miały 50 armii na szczeblu stanowym zamiast jednej armii federalnej?” – powiedział wczoraj na konferencji na temat bezpieczeństwa w Szwecji. „Pięćdziesiąt stanowych polityk obronnych i budżetów obronnych na szczeblu stanowym zamiast jednej federalnej polityki obronnej i budżetu obronnego?”. „Musimy zacząć inwestować nasze pieniądze w taki sposób, abyśmy mogli walczyć jako Europa, a nie tylko jako zbiór 27 narodowych armii bonsai” – dodał, zapożyczając sformułowanie od byłego szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.
Wyrażenie „armia bonsai” jest metaforycznym określeniem używanym w języku angielskim w odniesieniu do niedostatecznie silnych sił zbrojnych, które przypominają „ozdobę” zamiast skuteczną armię. Termin ten porównuje taką armię do miniaturowych drzewek bonsai, które są małe i dekoracyjne, ale nie mają realnej siły. Kubilius podkreślił, że Europa mogłaby zamiast tego stworzyć – „jak Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron i Angela Merkel proponowali już 10 lat temu” – „europejską siłę militarną” liczącą 100 tys. żołnierzy.
Rzecznik Komisji, pytany o tę kwestię w poniedziałek w Brukseli, odparł, że słowa Kubiliusa, to „zaproszenie do dyskusji”, a nie zapowiedź propozycji legislacyjnej ze strony Komisji Europejskiej. „Komisarz zaprasza do dyskusji i refleksji. Dlaczego? Bo oczywiście zidentyfikował (…) krytyczne luki w zdolnościach Unii Europejskiej i w sektorze obronnym, również w odniesieniu do żołnierzy” – powiedział Regnier.
14:20. Eurostat: 4,33 mln Ukraińców objętych ochroną tymczasową w UE
4,33 mln Ukraińców posiadało w listopadzie 2025 r. status ochrony tymczasowej w UE - podał w poniedziałek Europejski Urząd Statystyczny. Liczba Ukraińców chronionych za pomocą unijnego mechanizmu wzrosła w porównaniu z październikiem o ponad 30 tys.; najwięcej - w Niemczech (11 tys.) i Polsce (3,7 tys.).
Niemcy i Polska pozostają też państwami członkowskimi, w których przebywa najwięcej Ukraińców ze statusem ochrony tymczasowej. W Niemczech w listopadzie 2025 r. był to 1 mln 241 tys. osób, co stanowiło 28,7 proc. liczby Ukraińców chronionych tymczasowo w UE. W Polsce liczba ta wyniosła 969 tys., a więc 22,4 proc. wszystkich Ukraińców posiadających status ochrony tymczasowej. Trzecie niezmiennie pozostawały Czechy, gdzie przebywa 393. tys. Ukraińców, co stanowi 9,1 proc.
13:20. KE o terminie wypłat dla Ukrainy
Komisja Europejska planuje rozpocząć wypłatę wsparcia finansowego dla Ukrainy na początku drugiego kwartału tego roku. Wcześniej zamierza przedstawić projekty aktów prawnych, które określą, jaki procent środków trafi na wsparcie budżetowe Ukrainy, a jaki na cele obronne kraju. – Zobowiązaliśmy się do tego, że wniesiemy istotny wkład w potrzeby finansowe, w (pokrycie) luki finansowej, która będzie istnieć na Ukrainie w latach 2026 i 2027. (…) Potem nadszedł czas na Radę Europejską, gdzie (w grudniu) uzgodniono, jak dokładnie to zrobić. Rozważono różne opcje, a ostatecznie wybrano rozwiązanie polegające na wspólnym zaciągnięciu pożyczki. Teraz kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie się do faktycznej wypłaty środków Ukrainie i rozpoczęcie ich wypłacania – powiedział w Brukseli rzecznik KE Balazs Ujvari.
Dodał, że aby mogło to nastąpić, KE musi przedstawić wcześniej „pewną liczbę aktów prawnych”. Jak zapewnił, stanie się to „dość szybko” - tak aby rozpocząć wypłatę środków na początku drugiego kwartału tego roku.
Podkreślił, że w projektach tych aktów prawnych znajdzie się informacja o podziale środków między wsparciem budżetowym a wsparciem na cele obronne.
12:50.
Gubernator Belgorodu ogłosił „katastrofę energetyczną” z powodu ataków Sił Zbrojnych Ukrainy. Wezwał też do poszukiwań „wrogów wewnętrznych” w regionie.
W obwodzie belgorodzkim rozpocznie się poszukiwanie „prowokatorów” wśród osób niezadowolonych z reakcji władz na przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane atakami ukraińskimi. Zlecenie przeprowadzenia odpowiedniego monitoringu mieszkańców regionu wydał gubernator Wiaczesław Gladkow. „Każda trudna sytuacja wywołuje agresję naszych wrogów, wrogów państwa, którzy pochodzą z zewnątrz. Obserwujemy nasilające się ataki informacyjne ze strony Ukrainy. Widzimy też, że są ataki ze strony wrogów wewnętrznych – napisał w Telegramie.
12:40. Bosacki w Kijowie
Wiceszef MSZ Marcin Bosacki przybył do Kijowa z wizytą, która - jak podkreślił - ma wyrazić solidarność z Ukrainą po ostatnich zmasowanych atakach Rosji na to państwo. Bosackiemu towarzyszy delegacja z udziałem parlamentarzystów i przedstawicieli m.in. branży obronnej i bankowości. - Przyjechaliśmy przede wszystkim zapewnić przyjaciół ukraińskich o tym, że zwłaszcza po tych ostatnich, bardzo ciężkich bombardowaniach, nalotach, nie są sami, że Polska jest z nimi, że Zachód jest z nimi – powiedział rozpoczynając wizytę.
Bosacki został powitany na Placu Michajłowskim w centrum Kijowa przez wiceszefa MSZ Ukrainy Ołeksandra Miszczenkę. Razem złożyli wieńce przed znajdującą się tam ścianą pamięci żołnierzy, którzy polegli w wojnie z Rosją. - Będziemy, oczywiście, rozmawiać o szeregu spraw zarówno bilateralnych (…) jak i (w relacjach z - PAP) sojusznikami. (…) o sytuacji bezpieczeństwa, o pomocy, o wprowadzeniu Ukrainy, na ile to będzie możliwe - Polska jest oczywiście za tym - do programu SAFE (unijnego instrumentu SAFE, w którym państwa UE mogą liczyć na łącznie 150 mld euro dodatkowych środków na wzmocnienie własnej obronności - PAP), o wspólnej produkcji broni – wyliczył. Podkreślił, że wraz z nim do Kijowa przyjechali przedstawiciele przemysłu obronnego Polski oraz przedstawicieli innych branż, w tym bankowej.
11:30. Estonia zakazała wjazdu 261 osobom walczącym przeciwko Ukrainie
Estonia wprowadziła zakaz wjazdu dla 261 osób, które brały udział w wojnie przeciwko Ukrainie po stronie Federacji Rosyjskiej. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna. – Estonia zakazała wjazdu pierwszym 261 rosyjskim bojownikom, którzy uczestniczyli w agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie – i to dopiero początek. Setki tysięcy żołnierzy z państwa-agresora brały udział w tej brutalnej wojnie, dopuszczając się okrucieństw i siejąc przemoc. Nie ma dla nich miejsca w Estonii ani w strefie Schengen – podkreślił szef estońskiej dyplomacji.
11.01. Tysiące ludzi bez prądu
Dziesiątki tysięcy rodzin w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy, zostały odcięte od dostaw energii elektrycznej po rosyjskim ataku dronowym na ten region, przeprowadzonym minionej nocy – poinformowała ukraińska prywatna firma energetyczna DTEK. Drony uderzyły także na Kijów. „W wyniku ostrzałów bez prądu pozostaje 33,5 tys. rodzin. Uszkodzenia są znaczne, a naprawa infrastruktury wymaga czasu” – przekazał DTEK w komunikatorze Telegram.
10:02. Wizyta szefa MSZ Norwegii w Kijowie
Do Kijowa przybył minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide. Spotkał się już z szefem MSZ Ukrainy i uczcił pamięć poległych ukraińskich obrońców. Ukraiński minister poinformował o tym w serwisie społecznościowym X.
Dodał, że strony planują omówić wzajemnie korzystną współpracę, działania pokojowe, obronę i stabilność Ukrainy.
09:27. Atak Rosji w obwodzie żytomierskim
Jak informuje Witalij Buneczko, który pełni funkcję szefa obwodowej administracji wojskowej:
Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie żytomierskim.
Władze Ukrainy poinformowały również:
Służby ratunkowe pracują nad usuwaniem skutków ataków, a funkcjonariusze organów ścigania dokumentują zbrodnie wojenne Rosji.
09:20. Kijów po ataku
Rosyjskie rakiety uderzyły na Kijów. Doszło m.in. do pożaru w jednej z dzielnic.
09:10. Nocny atak 156 dronami
W nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 156 dronami typu „Szahed”, „Gerber” oraz innymi. Siły Obrony Powietrznej zneutralizowały 135 rosyjskich celów - przekazały SZU.
W wyniku ataku odnotowano 16 uderzeń dronów w 11 lokalizacji, a także spadek szczątków zestrzelonych bezzałogowych statków powietrznych w dwóch lokalizacjach.
09:00. Rosjanie stracili kolejnych 1060 żołnierzy
Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU) podał całkowite, przybliżone straty Federacji Rosyjskiej od początku inwazji do dzisiaj. To m.in. personel - 1 220 000 (+1 060) osób, czołgi - 1 541 sztuk, opancerzone pojazdy bojowe - 23 892 (+7), aystemy artyleryjskie - 35 973 (+21), systemy obrony powietrznej - 1 270 (+1), drony UAV operacyjno-taktyczne - 104 421 (+353).
08:08. Efekt rosyjskich nalotów na Kijów
Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko:
W Kijowie w wyniku nocnego ataku rosyjskich bezzałogowców doszło do dwóch pożarów. Jeden z nich udało się opanować, pod drugim adresem na miejscu pracują ratownicy.
06:10. Atak na Odessę, są ranni
W nocy wojska rosyjskie zaatakowały Odessę. Ostrzał uszkodził infrastrukturę i budynki mieszkalne, odciął dopływ prądu do części miasta. Dwie osoby zostały ranne - napisał szef MBA w Odessie Serhij Łysak.
06:00. Papież wzywa do pokoju
Papież Leon XIV wezwał do położenia kresu przemocy na Ukrainie i wznowienia wysiłków na rzecz pokoju. Według łowy kościoła nowe ataki na infrastrukturę energetyczną w czasie mrozów powodują „ogromne cierpienie ludności cywilnej” - napisał w portalu społecznościowym X.
00:01. Von der Leyen: pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych
Pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych; bardzo dobrze się stało, że zaangażowani są też Amerykanie - oceniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, mówiąc o gwarancjach bezpieczenstwa dla Ukrainy. Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju - dodała.
Przewodnicząca KE podczas rozmowy z korespondentami kilku europejskich redakcji, w tym PAP, opowiedziała m.in. o szczegółach szczytu koalicji chętnych, który odbył się 6 stycznia w Paryżu i był poświęcony sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także o finalizowanych porozumieniach handlowych z Mercosurem i Indiami.
Jak zaznaczyła von der Leyen, na tym etapie podstawowe zasady dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są jasne.
Pierwszą linią obroną są i będą ukraińskie siły zbrojne, dobrze wyszkolone, doświadczone w boju i dobrze wyposażone, przy czym to ostatnie jest w szczególności naszym zadaniem
— powiedziała.
Drugą linią obrony jest koalicja chętnych. Bardzo dobrze się stało, że Amerykanie są zaangażowani, zwłaszcza w weryfikację i monitoring, a także w zabezpieczenie
— podkreśliła.
Jak dodała, na stole znalazły się solidne i jasno określone gwarancje bezpieczeństwa, które wraz z planem pokojowym stanowią sumę twardych negocjacji i ciężkiej pracy Ukraińców, Stanów Zjednoczonych, Europy i koalicji chętnych.
Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju
— powiedziała von der Leyen.
Sojusznicy przygotowali także plan dotyczący odbudowy Ukrainy.
Zakładając, że dojdzie do zawieszenia broni, „Dokument Prosperity” analizuje działania, które należy podjąć w krótkim okresie i w ciągu najbliższych 10 lat, aby pobudzić gospodarkę Ukrainy i zapewnić jej ożywienie gospodarcze
— wyjaśniła szefowa KE.
red/PAP/Facebook/X
