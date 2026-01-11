NA ŻYWO

RELACJA. 1419. dzień wojny na Ukrainie. Szefowa KE: Pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych

  • Świat
  • opublikowano:
Zniszczenia w miejscu rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 8 na 9 bm. / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Zniszczenia w miejscu rosyjskiego ataku na Kijów w nocy z 8 na 9 bm. / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Trwa 1419. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Poniedziałek, 12 stycznia 2025 r.

00:01. Von der Leyen: pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych

Pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych; bardzo dobrze się stało, że zaangażowani są też Amerykanie - oceniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, mówiąc o gwarancjach bezpieczenstwa dla Ukrainy. Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju - dodała.

Przewodnicząca KE podczas rozmowy z korespondentami kilku europejskich redakcji, w tym PAP, opowiedziała m.in. o szczegółach szczytu koalicji chętnych, który odbył się 6 stycznia w Paryżu i był poświęcony sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także o finalizowanych porozumieniach handlowych z Mercosurem i Indiami.

Jak zaznaczyła von der Leyen, na tym etapie podstawowe zasady dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są jasne.

Pierwszą linią obroną są i będą ukraińskie siły zbrojne, dobrze wyszkolone, doświadczone w boju i dobrze wyposażone, przy czym to ostatnie jest w szczególności naszym zadaniem

— powiedziała.

Drugą linią obrony jest koalicja chętnych. Bardzo dobrze się stało, że Amerykanie są zaangażowani, zwłaszcza w weryfikację i monitoring, a także w zabezpieczenie

— podkreśliła.

Jak dodała, na stole znalazły się solidne i jasno określone gwarancje bezpieczeństwa, które wraz z planem pokojowym stanowią sumę twardych negocjacji i ciężkiej pracy Ukraińców, Stanów Zjednoczonych, Europy i koalicji chętnych.

Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju

— powiedziała von der Leyen.

Sojusznicy przygotowali także plan dotyczący odbudowy Ukrainy.

Zakładając, że dojdzie do zawieszenia broni, „Dokument Prosperity” analizuje działania, które należy podjąć w krótkim okresie i w ciągu najbliższych 10 lat, aby pobudzić gospodarkę Ukrainy i zapewnić jej ożywienie gospodarcze

— wyjaśniła szefowa KE.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych