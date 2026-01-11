Trwa 1419. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 12 stycznia 2025 r.
00:01. Von der Leyen: pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych
Pierwszą linią obrony będzie ukraińskie wojsko, drugą - koalicja chętnych; bardzo dobrze się stało, że zaangażowani są też Amerykanie - oceniła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, mówiąc o gwarancjach bezpieczenstwa dla Ukrainy. Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju - dodała.
Przewodnicząca KE podczas rozmowy z korespondentami kilku europejskich redakcji, w tym PAP, opowiedziała m.in. o szczegółach szczytu koalicji chętnych, który odbył się 6 stycznia w Paryżu i był poświęcony sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także o finalizowanych porozumieniach handlowych z Mercosurem i Indiami.
Jak zaznaczyła von der Leyen, na tym etapie podstawowe zasady dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy są jasne.
Pierwszą linią obroną są i będą ukraińskie siły zbrojne, dobrze wyszkolone, doświadczone w boju i dobrze wyposażone, przy czym to ostatnie jest w szczególności naszym zadaniem
— powiedziała.
Drugą linią obrony jest koalicja chętnych. Bardzo dobrze się stało, że Amerykanie są zaangażowani, zwłaszcza w weryfikację i monitoring, a także w zabezpieczenie
— podkreśliła.
Jak dodała, na stole znalazły się solidne i jasno określone gwarancje bezpieczeństwa, które wraz z planem pokojowym stanowią sumę twardych negocjacji i ciężkiej pracy Ukraińców, Stanów Zjednoczonych, Europy i koalicji chętnych.
Teraz Rosja musi pokazać, że zależy jej na pokoju
— powiedziała von der Leyen.
Sojusznicy przygotowali także plan dotyczący odbudowy Ukrainy.
Zakładając, że dojdzie do zawieszenia broni, „Dokument Prosperity” analizuje działania, które należy podjąć w krótkim okresie i w ciągu najbliższych 10 lat, aby pobudzić gospodarkę Ukrainy i zapewnić jej ożywienie gospodarcze
— wyjaśniła szefowa KE.
