Trump postawił ultimatum Kubie! "Zanim będzie za późno". Pojawił się też pomysł dotyczący... Rubio. "Brzmi świetnie"

Prezydent Trump stawia ultimatum Kubie / autor: PAP/EPA/X/Truth Social
Prezydent Trump stawia ultimatum Kubie / autor: PAP/EPA/X/Truth Social

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata, i zasugerował im zawarcie układu z nim, zanim będzie za późno. Odniósł się też do propozycji, by Marco Rubio został… nowym prezydentem wyspy.

Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu

— napisał Trump na platformie Truth Social.

Wenezuela ma teraz Stany Zjednoczone Ameryki, najpotężniejsze siły zbrojne na świecie (zdecydowanie!), aby ją chroniły, i będziemy ją chronić. NIE BĘDZIE JUŻ ŻADNEJ ROPY ANI PIENIĘDZY IDĄCYCH NA KUBĘ – ZERO! Zdecydowanie sugeruję, aby zawarli układ, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Prezydent DJT

— dodał.

Siły specjalne USA przeprowadziły 3 stycznia operację w Wenezueli i schwytały jej prezydenta Nicolasa Maduro, którego Trump oskarżał o współudział w przemycie narkotyków do USA. Obowiązki dotychczasowego przywódcy przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez, ale amerykańska administracja zapowiedziała, że w okresie przejściowym, który może potrwać lata, to USA będą sprawować faktyczną kontrolę nad tym krajem.

Rubio prezydentem Kuby?

Prezydent USA Donald Trump udostępnił na swojej platformie społecznościowej Truth Social post, w którym zasugerował, iż sekretarz stanu USA Marco Rubio, urodzony w rodzinie kubańskich imigrantów, powinien zostać kolejnym przywódcą Kuby.

Trump repostował na Truth Social wiadomość od użytkownika o nazwie Cliff Smith, który 8 stycznia opublikował swój post o treści:

Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby.

Amerykański prezydent w komentarzu napisał:

Brzmi świetnie.

Cliff Smith to w Ameryce nikomu nieznana postać, a siebie określa jako „konserwatywnego Kalifornijczyka”. Jego konto ma mniej niż 500 obserwujących.

Reakcja Kuby

Minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez, w odpowiedzi na ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Hawany, oświadczył, iż prawo i sprawiedliwość są po stronie jego kraju, a Kubańczycy mogą eksportować ropę z każdego państwa.

Rodriguez na platformie X napisał, że Kuba nie ma rządu, który „angażuje się w działalność najemniczą, szantaż lub przymus militarny wobec innych państw”, oraz że Hawana „nie otrzymuje i nigdy nie otrzymywała rekompensaty finansowej ani materialnej za świadczenie wobec innych państw usług bezpieczeństwa”.

Zdaniem szefa kubańskiej dyplomacji „prawo i sprawiedliwość są po stronie Kuby”, a Stany Zjednoczone „zachowują się jak przestępczy hegemon, który zagraża pokojowi i bezpieczeństwu nie tylko na Kubie i na tej półkuli, ale na całym świecie”.

Szef MSZ Kuby dodał, że jego kraj ma prawo importować ropę z każdego kraju, który jest skłonny ją eksportować.

PAP/Tomasz Karpowicz

