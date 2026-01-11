Izraela policja poinformowała o aresztowaniu bliskiego współpracownika premiera Izraela Benjamina Netanjahu w związku z domniemanym utrudnianiem śledztwa związanego z wyciekiem do mediów tajnych informacji dotyczących wojny z Hamasem.
Wysoki rangą urzędnik w Kancelarii Premiera został zatrzymany w celu przesłuchania pod zarzutem utrudniania śledztwa
— poinformowała policja w komunikacie, nie podając nazwiska aresztowanej osoby.
Kto został aresztowany?
Według izraelskich mediów chodzi o Cachiego Bravermana, obecnego szefa gabinetu premiera, który ma zostać ambasadorem Izraela w Wielkiej Brytanii. Twierdzenia te są oparte na oskarżeniach Eliego Feldsteina, byłego doradcy Netanjahu, który jest jednym z podejrzanych w tej sprawie i który zarzucał Bravermanowi utrudnianie śledztwa dotyczącego przecieków do prasy. Feldstein na początku stycznia w wypowiedzi dla publicznego nadawcy Kan powiedział, że szef gabinetu premiera miał zaproponować mu utajnienie dochodzenia.
Sprawa dotyczy pochodzącego rzekomo od zmarłego przywódcy Hamasu Jahji Sinwara tajnego dokumentu, który we wrześniu 2024 roku wyciekł do niemieckiego dziennika „Bild”. Zawierał on podobno informację, że Hamas nie był zainteresowany zawieszeniem broni z Izraelem ani zawarciem porozumienia o uwolnieniu izraelskich zakładników.
O co chodzi?
Według izraelskich mediów przeciek ten miał posłużyć do wzmocnienia argumentów rządu w Tel Awiwie, że do uwolnienia zakładników doprowadzi jedynie presja militarna, a nie negocjacje. Feldstein w wywiadzie dla Kan podkreślał, że o przecieku wiedział Netanjahu, który szukał sposobu na przekonanie opinii publicznej do wojny z Hamasem.
W związku z zatrzymaniem Bravermana lider opozycji Jair Lapid wezwał do zawieszenia jego nominacji na ambasadora w Wielkiej Brytanii, uznając za „niedopuszczalne”, aby osoba podejrzana o utrudnianie śledztwa w sprawie bezpieczeństwa kraju reprezentowała Izrael w jednym z najważniejszych państw w Europie.
Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar potępił zatrzymanie Bravermana i nazwał je „polowaniem na czarownice”.
Podsumowanie
Izraelska policja zatrzymała wysokiego rangą współpracownika premiera Benjamina Netanjahu. Chodzi o podejrzenie utrudniania śledztwa dotyczącego przecieku tajnych dokumentów o wojnie z Hamasem do mediów.
Adrian Siwek/PAP
