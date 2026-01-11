Sytuacja armii Putina na Ukrainie musi być na tyle trudna, że reżim w Moskwie posiłkuje się najemnikami z… Afryki. W sieci pojawiły się nagrania z momentów śmierci afrykańskich żołnierzy, a także filmy ilustrujące znęcanie się nad czarnoskórymi przez rosyjskich żołnierzy.
Rosyjska armia musi posiłkować się najemnikami z państw afrykańskich. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak ukraińskie drony atakują pozycje zajmowane przez Afrykańczyków.
Jest też film, na którym Afrykańczycy tańczą i śpiewają przygotowując się do walki w zimowych warunkach. Rosyjscy żołnierze obrażają też czarnoskórych mężczyzn i drwią z nich.
Kpiny z afrykańskich żołnierzy
Sołdaci Putina znęcają się też nad afrykańskimi najemnikami. Jak widzimy na jednym nagraniu, czarnoskóry żołnierz został zmuszony do założenia na tors miny przeciwpiechotnej. Rosjanin obraża go i wyśmiewa.
