Stan zdrowia Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii na rosyjskim Północnym Kaukazie, znacznie pogorszył się z powodu niewydolności nerek; Kadyrow poddawany jest dializom, ale lekarze nie przedstawiają żadnych konkretnych prognoz - powiadomiły agencję Interfax-Ukraina źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR).
Według informatorów z HUR Kadyrow przebywa obecnie w prywatnym szpitalu w Czeczenii. Mieli tam zgromadzić się członkowie jego klanu rodzinnego, także przybyli z innych krajów.
Źródło zaznaczyło, że na Kremlu omawiane są kandydatury na nowego przywódcę Czeczenii. Wśród najbardziej prawdopodobnych i dogodnych dla rosyjskich władz kandydatów wymienia się Magomeda Daudowa, Aptiego Ałaudinowa oraz najstarszego syna Ramzana – Achmata Kadyrowa.
Według niezależnego rosyjskiego portalu Nowaja Gazieta Jewropa, u Kadyrowa zdiagnozowano w styczniu 2019 r. martwicę trzustki i od tego czasu co najmniej dwa razy w roku przechodził on leczenie w moskiewskim szpitalu prezydenckim.
Kryzys zdrowotny Kadyrowa
We wrześniu 2024 r. Kadyrow przeszedł poważny kryzys zdrowotny – trafił do szpitala z powodu niewydolności płuc, spowodowanej przedawkowaniem leku uspokajającego – podała Nowaja Gazieta Jewropa.
Kadyrow, jeden z najbliższych sojuszników Putina, jest najdłużej piastującym stanowisko przywódcą regionu w Rosji. Władzę w Czeczenii objął w 2007 r. Według mediów ukraińskich podległe mu siły specjalnego przeznaczenia (specnazu) uczestniczyły w inwazji Rosji na Ukrainę, pełniąc tam często rolę oddziałów zaporowych, których zadaniem było powstrzymywanie rosyjskich żołnierzy przed dezercjami z pola walki.
