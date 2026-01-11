Hiszpańscy rolnicy kontynuują protesty przeciwko porozumieniu handlowemu Unii Europejskiej z państwami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Największe akcje miały miejsce w Katalonii na północnym wschodzie kraju.
W ramach akcji zorganizowanej przez ruch protestacyjny katalońskich rolników i hodowców Revolta Pagesa kontynuowana jest blokada niektórych przejść granicznych z Francją – podała agencja EFE.
Kilka dróg, w tym biegnąca wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego autostrada AP-7, zostało zablokowanych w katalońskiej prowincji Girona. Rolnicy zablokowali również traktorami główny dojazd do portu w Tarragonie. Jak podała EFE, ruch ciężarówek do portu spadł w ostatnich dniach o około 90 proc. w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.
Blokady dróg
Revolta Pagesa planuje utrzymać blokady dróg co najmniej do 12 stycznia, a następnie przenieść protesty w inne, nieznane jeszcze miejsca. W niedzielę ruch zamierza zorganizować przejazd traktorów przez centrum Tarragony.
Protestowali również rolnicy w prowincji Ourense w Galicji w północno-zachodniej części kraju, gdzie około stu osób zablokowało traktorami autostradę A-52 w gminie Trasmiras.
Państwa UE zgodziły się w piątek, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. Dokument zostanie podpisany 17 stycznia w Paragwaju.
Premier Pedro Sanchez ocenił, że hiszpańskie przedsiębiorstwa skorzystają na umowie z Mercosurem. Szef resortu gospodarki Carlos Cuerpo dodał na platformie X: „To historyczny krok w złożonym kontekście międzynarodowym”.
Hiszpania należała do państw, które optymistycznie podchodziły do porozumienia gospodarczego między blokami. Wyliczenia resortu gospodarki mówią o możliwym wzroście eksportu Hiszpanii do krajów Mercosuru o 37 proc., co ma doprowadzić do wzrostu produkcji i zatrudnienia w większości sektorów.
Jak podkreślają hiszpańskie media, umowa była wyczekiwana przede wszystkim przez hiszpańskie sektory odpowiedzialne za produkcję oliwy z oliwek i wina; widzą one w niej załagodzenie szkód wywołanych przez amerykańskie cła. Korzyści mają odnieść również takie branże, jak motoryzacja czy przemysł farmaceutyczny i chemiczny.
Zagrożenie dla hiszpańskiego przemysłu mięsnego
Jednocześnie umowa stanowi zagrożenie m.in. dla hiszpańskiego przemysłu mięsnego, przede wszystkim dla producentów wołowiny.
PAP/Tomasz Karpowic
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750404-hiszpanscy-rolnicy-kontra-mercosur-kontynuuja-protesty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.