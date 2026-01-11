Wśród przetrzymywanych przez reżim Wenezueli więźniów politycznych jest obywatel Polski. W sumie to grupa ponad 800 osób

Ludzie biorący udział w czuwaniu przed więzieniem Rodeo I w Zamorze w Wenezueli. / autor: PAP/EPA/Ronald Pena R
W grupie ponad 800 więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Wenezueli jest 87 obcokrajowców. Wśród nich znajduje się obywatel Polski - przekazały władze organizacji praw człowieka Foro Penal.

Jak wynika z danych Foro Penal, cytowanych przez niezależny dziennik „El Nacional”, osoba ta poza polskim paszportem posiada też obywatelstwo Ukrainy. Wśród 811 więźniów politycznych jest 172 wojskowych oraz 104 kobiety. Najliczniejsze grono wśród obcokrajowców osadzonych z powodów politycznych w zakładach karnych stanowią Hiszpanie posiadający wenezuelskie paszporty. Jest ich łącznie 17.

Reżim uwolnił tylko 22 osoby

Foro Penal oraz inne organizacje pozarządowe po amerykańskim ataku na Wenezuelę wysunęły wobec reżimu w Caracas żądanie uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez zapowiedział w czwartek zwolnienie „znacznej liczby” więźniów, w tym Wenezuelczyków i cudzoziemców. Określił tę decyzję jako „jednostronny gest pokojowy”.

Wczoraj opozycyjny blok Jednolita Platforma Demokratyczna (PUD) przekazał, że po interwencji wojsk USA 3 stycznia na Wenezuelę i aresztowaniu prezydenta tego kraju, Nicolasa Maduro, reżim w Caracas uwolnił łącznie 22 osoby.

Robert Knap/PAP

