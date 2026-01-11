W grupie ponad 800 więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Wenezueli jest 87 obcokrajowców. Wśród nich znajduje się obywatel Polski - przekazały władze organizacji praw człowieka Foro Penal.
Jak wynika z danych Foro Penal, cytowanych przez niezależny dziennik „El Nacional”, osoba ta poza polskim paszportem posiada też obywatelstwo Ukrainy. Wśród 811 więźniów politycznych jest 172 wojskowych oraz 104 kobiety. Najliczniejsze grono wśród obcokrajowców osadzonych z powodów politycznych w zakładach karnych stanowią Hiszpanie posiadający wenezuelskie paszporty. Jest ich łącznie 17.
CZYTAJ TAKŻE: Co z przewidzianą kolejną falą ataków USA na Wenezuelę? Trump poinformował o podjęciu decyzji. „Dziękuję za uwagę!”
Reżim uwolnił tylko 22 osoby
Foro Penal oraz inne organizacje pozarządowe po amerykańskim ataku na Wenezuelę wysunęły wobec reżimu w Caracas żądanie uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez zapowiedział w czwartek zwolnienie „znacznej liczby” więźniów, w tym Wenezuelczyków i cudzoziemców. Określił tę decyzję jako „jednostronny gest pokojowy”.
Wczoraj opozycyjny blok Jednolita Platforma Demokratyczna (PUD) przekazał, że po interwencji wojsk USA 3 stycznia na Wenezuelę i aresztowaniu prezydenta tego kraju, Nicolasa Maduro, reżim w Caracas uwolnił łącznie 22 osoby.
CZYTAJ TAKŻE: Wenezuelska opozycja szykuje się do władzy. „Mamy prezydenta elekta, jesteśmy gotowi i chętni”. Kto zastąpiłby Maduro?
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750394-obywatel-polski-wiezniem-politycznym-rezimu-wenezueli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.