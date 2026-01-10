Burza śnieżna Elli paraliżuje Niemcy! Niebezpieczne wypadki, opóźnienia pociągów, a nawet zagrożenie lawinowe

Burza śnieżna Elli paraliżuje Niemcy / autor: PAP/EPA
Burza śnieżna Elli miała doprowadzić do paraliżu transportu w Niemczech. Jak przekonuje portal Interia.pl, mowa jest o wypadkach, opóźnieniach pociągów, a także zagrożeniu lawinowym w Alpach Bawarskich.

Śnieg i lód sparaliżowały transport, doprowadziły do wypadków, a mieszkańcy północnych i południowych Niemiec muszą zachować szczególną ostrożność

– czytamy.

W północnych Niemczech pasażerowie pociągów doświadczają licznych odwołań i opóźnień. Deutsche Bahn poinformowała, że niektóre dalekobieżne połączenia zostaną zawieszone do niedzieli, m.in. na trasach Hamburg - Hanower - Frankfurt oraz Berlin - Hanower - Zagłębie Ruhry

– informuje portal.

Problemem jest też zagrożenie lawinowe.

Warunki w Alpach Bawarskich również są niebezpieczne. Miejscami zagrożenie lawinowe osiągnęło czwarty stopień. Szczególnie niebezpieczne są Alpy Allgau

– czytamy.

Problemy na kolei

Z powodu burzy śnieżnej Elli operator kolejowy Deutsche Bahn zawiesił już 9 stycznia dalekobieżne połączenia w północnych Niemczech. Na niemieckich lotniskach występują mniejsze utrudnienia, ale władze ostrzegają, że Elli może doprowadzić do powszechnych opóźnień i odwołanych lotów.

Ruch dalekobieżnych pociągów w północnych Niemczech został wstrzymany co najmniej do południa 9 stycznia. Dotyczy to m.in. tras Kopenhaga-Hamburg oraz Berlin-Hanower. Trudne warunki panują szczególnie w Dolnej Saksonii.

W Hamburgu i Bremie 9 stycznia zamknięte są szkoły. Na Wyspach Fryzyjskich na Morzu Północnym wieją huraganowe wiatry. Nie kursują promy. W Emden, w Dolnej Saksonii, działalność wstrzymała fabryka Volkswagena.

mly/PAP/Interia.pl

