Trwa 1418. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 11 stycznia 2026 r.
00:01. Ukraińska armia trafiła rosyjską bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim
Ukraińskie wojsko uderzyło w nocy w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim, która zajmuje się zaopatrzeniem w paliwo rosyjskiej armii - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Cel trafiony. Stopień wyrządzonych szkód jest w trakcie ustalania
— napisał na Facebooku.
Wcześniej rosyjskie władze regionalne przekazały, że w obwodzie wołgogradzkim w Rosji po ataku dronów doszło do pożaru w bazie paliwowej.
Ponadto na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego uderzono w skład dronów rosyjskiej jednostki z 19 dywizji zmotoryzowanej oraz w punkt dowodzenia dronów w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750383-relacja-1418-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.