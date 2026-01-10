NA ŻYWO

RELACJA. 1418. dzień wojny. Ukraińska armia trafiła rosyjską bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim

Trwa 1418. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 11 stycznia 2026 r.

00:01. Ukraińska armia trafiła rosyjską bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim

Ukraińskie wojsko uderzyło w nocy w bazę paliwową w obwodzie wołgogradzkim, która zajmuje się zaopatrzeniem w paliwo rosyjskiej armii - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Cel trafiony. Stopień wyrządzonych szkód jest w trakcie ustalania

— napisał na Facebooku.

Wcześniej rosyjskie władze regionalne przekazały, że w obwodzie wołgogradzkim w Rosji po ataku dronów doszło do pożaru w bazie paliwowej.

Ponadto na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego uderzono w skład dronów rosyjskiej jednostki z 19 dywizji zmotoryzowanej oraz w punkt dowodzenia dronów w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim.

red/PAP/X/FB

