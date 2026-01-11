Trump nie przebiega w środkach! "Zabezpieczył" dochody z wenezuelskiej ropy. "Są przechowywane przez Stany Zjednoczone"

  • Świat
  • opublikowano:
Donald Trump podjął ważną decyzję ws. ropy z Wenezueli / autor: PAP/EPA
Donald Trump podjął ważną decyzję ws. ropy z Wenezueli / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie o „zabezpieczeniu” dochodów z wenezuelskiej ropy naftowej na kontach resortu finansów - podał Biały Dom. Ma to na celu zapewnienie amerykańskiej kontroli nad pieniędzmi.

Jak napisał w oświadczeniu Biały Dom, dekret sprawia, że umieszczane na kontach USA środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej nie mogą być przedmiotem roszczeń innych osób, podmiotów i państw. Środki te nie mogą być transferowane bez wyraźnej zgody rządu USA.

Rozporządzenie potwierdza, że fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli i są przechowywane przez Stany Zjednoczone w celach rządowych i dyplomatycznych

— czytamy w komunikacie.

Rozporządzenie mówi o tym, że krok ten jest konieczny, by realizować interes narodowy USA, w tym zapewnić powstrzymanie migracji (z Wenezueli), czy podejmować działania przeciwko Iranowi i Hezbollahowi, z którymi współpracował reżim Nicolasa Maduro.

Umowa USA z reżimem w Caracas

Rozporządzenie jest częścią umowy USA z reżimem w Caracas, w ramach której ropa naftowa z Wenezueli ma być sprzedawana przez USA na światowych rynkach. Według zapowiedzi prezydenta Trumpa, pieniądze z tego tytułu mają być wydawane na korzyść zarówno Wenezueli, jak i USA. Wenezuela ma ponadto wydawać te środki tylko na zakup towarów ze Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza transza surowca obejmuje 50 mln baryłek ropy o wartości ok. 3 mld dol. Trump zapowiedział jednak, że proces ten będzie kontynuowany „bezterminowo”.

Przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą ma być według wizji administracji Trumpa jednym ze środków nacisku na władze w Caracas, by realizowały one wolę USA.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych