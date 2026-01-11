Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie o „zabezpieczeniu” dochodów z wenezuelskiej ropy naftowej na kontach resortu finansów - podał Biały Dom. Ma to na celu zapewnienie amerykańskiej kontroli nad pieniędzmi.
Jak napisał w oświadczeniu Biały Dom, dekret sprawia, że umieszczane na kontach USA środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej nie mogą być przedmiotem roszczeń innych osób, podmiotów i państw. Środki te nie mogą być transferowane bez wyraźnej zgody rządu USA.
Rozporządzenie potwierdza, że fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli i są przechowywane przez Stany Zjednoczone w celach rządowych i dyplomatycznych
— czytamy w komunikacie.
Rozporządzenie mówi o tym, że krok ten jest konieczny, by realizować interes narodowy USA, w tym zapewnić powstrzymanie migracji (z Wenezueli), czy podejmować działania przeciwko Iranowi i Hezbollahowi, z którymi współpracował reżim Nicolasa Maduro.
Umowa USA z reżimem w Caracas
Rozporządzenie jest częścią umowy USA z reżimem w Caracas, w ramach której ropa naftowa z Wenezueli ma być sprzedawana przez USA na światowych rynkach. Według zapowiedzi prezydenta Trumpa, pieniądze z tego tytułu mają być wydawane na korzyść zarówno Wenezueli, jak i USA. Wenezuela ma ponadto wydawać te środki tylko na zakup towarów ze Stanów Zjednoczonych.
Pierwsza transza surowca obejmuje 50 mln baryłek ropy o wartości ok. 3 mld dol. Trump zapowiedział jednak, że proces ten będzie kontynuowany „bezterminowo”.
Przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą ma być według wizji administracji Trumpa jednym ze środków nacisku na władze w Caracas, by realizowały one wolę USA.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750378-trump-zabezpieczyl-dochody-z-wenezuelskiej-ropy
