Premier Węgier Viktor Orban ogłosił podczas 31. kongresu swojej partii Fidesz, że jest gotów zostać jej kandydatem na szefa rządu w zaplanowanych na kwiecień wyborach parlamentarnych. Polityk poruszył też tematy migracji czy globalnych trendów politycznych.
Chociaż Orban zapowiedział, że dopiero 20 lutego partia przedstawi swoją listę wyborczą i jej lidera, to „po 20 latach pełnienia funkcji premiera nadal jest gotów podjąć się tego zadania”. Zauważył, że wśród międzynarodowych przywódców jest nadal uważany za stosunkowo młodego człowieka.
Tylko niezawodne i doświadczone rządy mogą zapewnić spokojne, bezpieczne i przewidywalne życie
— stwierdził, dodając, że „to nie czas na eksperymentatorów”.
Na kongresie w Budapeszcie zaprezentowano też listę 106 kandydatów - 65 z poprzednich list i 41 nowych - którzy będą ubiegać się o mandat posła w 106 jednomandatowych okręgach wyborczych. System mieszany w wyborach parlamentarnych na Węgrzech przewiduje wybór kolejnych 93 deputowanych do 199-osobowego parlamentu z ogólnokrajowych list partyjnych.
20 lutego przedstawienie wspólnej listy
Lista Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP), obecnego koalicjanta partii Orbana, zostanie przedstawiona 20 lutego - dodał premier.
Komentując nadchodzące wybory, powiedział, że Węgrzy wybiorą w kwietniu pomiędzy „wojną i pokojem”. W jego ocenie partie opozycyjne „wprowadzą w kraju brukselską gospodarkę wojenną”.
Kolejnym poruszonym przez premiera tematem była migracja. - Jedną z kwestii, o które toczy się gra w nadchodzących wyborach, jest to, czy ugniemy się przed Brukselą i zamienimy Węgry w kraj imigracyjny, czy też będziemy kontynuować bunt i odpierać wszelkie brukselskie próby – powiedział.
Proponuję, abyśmy kontynuowali bunt
— zaznaczył Orban.
Łącząc kwestię migracji z bezpieczeństwem, ocenił, że niesie ona ze sobą przemoc i agresywny antysemityzm. Stwierdził, że rodziny żydowskie z Europy Zachodniej coraz liczniej przenoszą się z tego powodu na Węgry. Zapewnił, że Fidesz–KDNP jest jedyną siłą polityczną zdolną zagwarantować bezpieczeństwo Żydom w Budapeszcie.
Odnosząc się do sytuacji na świecie, premier Węgier uznał, że liberalny porządek międzynarodowy się rozpada i nadchodzi era narodów. Mówiąc o stolicach przychylnych Węgrom, wymienił Waszyngton, Pekin, Moskwę i Stambuł.
Wybory parlamentarne na Węgrzech mają, zgodnie z planem, odbyć się w kwietniu 2026 r. Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej partii TISZA, chociaż w ostatnich badaniach różnica poparcia między ugrupowaniem Petera Magyara i rządzącym Fideszem nieznacznie się zmniejszyła.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750376-orban-oglosil-ze-znow-bedzie-walczyl-o-fotel-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.