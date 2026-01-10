Kilka tysięcy rolników zebrało się wczesnym popołudniem w Athlone w środkowej Irlandii na ogólnokrajowym proteście przeciwko zatwierdzonej przez państwa Unii Europejskiej umowie handlowej z południowoamerykańskim blokiem Mercosur.
Irlandia jest jednym z pięciu państw członkowskich UE - obok Polski, Francji, Austrii i Węgier - które zagłosowały przeciwko zawarciu porozumienia. Proponowana umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski.
„Nie dla UE-Mercosur” i „Wspierajmy irlandzkie rolnictwo” to hasła umieszczone na transparentach przyczepionych do licznych traktorów, które zgromadziły się w Athlone. Po południu na tamtejszym oddziale politechniki TUS odbędzie się wiec.
Obawy Irlandczyków
Irlandzcy hodowcy bydła obawiają się, że umowa zagrozi eksportowi ich wołowiny do Europy ze względu na otwarcie rynku na tańszą wołowinę z Brazylii.
Irlandzkie Stowarzyszenie Rolników (IFA) uznało zatwierdzenie umowy przez UE za „bardzo rozczarowujące” i wezwało europarlamentarzystów do sprzeciwu. Z zadowoleniem przyjęło natomiast decyzję rządu Irlandii o głosowaniu przeciwko umowie, podkreślając, że proponowane zabezpieczenia w dokumencie nie dają gwarancji, że brazylijska wołowina będzie spełniać standardy UE.
Nasi europosłowie mają teraz do odegrania kluczową rolę w budowaniu sojuszy w swoich grupach parlamentarnych i wśród kolegów z innych krajów, aby budować sprzeciw wobec umowy
— powiedział prezes IFA, Francie Gorman.
Co zrobi rząd?
Wicepremier i minister finansów Irlandii Simon Harris zapowiedział, że rząd nadal będzie zgłaszał swoje obawy i podkreślił, że Komisja Europejska nie powinna przyjmować zgody europosłów za pewnik.
Podsumowanie
Kilka tysięcy irlandzkich rolników protestowało w Athlone przeciwko umowie UE–Mercosur. Obawiają się zalewu rynku tańszą wołowiną z Brazylii, która nie spełnia unijnych standardów.
CZYTAJ TAKŻE:
— Bezczelność! Szefowa KE wmawia, że wyrok na rolnictwo to dobra wiadomość. „Dzięki Mercosurowi tworzymy wiele nowych możliwości”
— TYLKO U NAS. Rolnicy protestują! Beger: „Umowa z Mercosur to jest niebezpieczeństwo przede wszystkim dla konsumentów”
— Tusk zakpił z protestu rolników ws. Mercosur: „Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo większej manifestacji”
— Wyrok na europejskie rolnictwo. Państwa Ameryki Południowej zachwycone umową zawartą z Unią Europejską
— EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: „Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur”
— EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: „Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur”
— Krajewski obiecuje zaskarżenie umowy UE-Mercosur do TSUE. Co rządzący robili podczas polskiej prezydencji w Radzie UE?
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750370-tysiace-rolnikow-z-irlandii-protestuje-przeciwko-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.