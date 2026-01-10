Premier Włoch Giorgia Meloni podczas konferencji prasowej w Rzymie powiedziała, że nadszedł czas, żeby Unia Europejska zaczęła rozmawiać z Rosją Władimira Putina. Odniosła się również do zakusów USA względem Grenlandii.
Nie wierzę w hipotezę, że Stany Zjednoczone podejmą akcję militarną na Grenlandii
— oznajmiła szefowa włoskiego rządu, dodając, że nie poparłaby takiego rozwiązania.
Nie opłaciłoby się to nikomu
— oceniła.
Premier podkreśliła:
Hipoteza o interwencji, by przejąć kontrolę nad Grenlandią, została wykluczona przez sekretarza stanu USA Marco Rubio i także przez samego prezydenta Donalda Trumpa. Uważam, że administracja Trumpa swoimi bardzo asertywnymi metodami zwraca uwagę na strategiczne znaczenie Grenlandii dla jej interesów i dla bezpieczeństwa. To obszar, na którym działają różne zagraniczne podmioty.
Dodała również:
Moim zdaniem, przesłaniem USA jest to, że nie zaakceptują zagranicznych ingerencji.
Włochy nie wyślą wojsk na Ukrainę
Odnosząc się do sprawy tej wyspy, zaznaczyła: - Europa natychmiast odpowiedziała, kiedy doszło do wzrostu napięcia. Myślę, że debata nie dotyczy tylko Unii Europejskiej, ale także NATO.
Uważam, że konsekwencje dla Sojuszu Atlantyckiego w przypadku ewentualności, którą jednak uważam za mało realną, są jasne dla wszystkich. Europa powinna dalej pracować w ramach NATO na rzecz jego większej obecności na obszarze arktycznym
— dodała Meloni.
Premier powtórzyła, że Włochy nie wyślą wojsk na Ukrainę w ramach sił międzynarodowych.
Wysłanie wojsk to może być pomysł. Nie krytykuję tych, którzy chcą to zrobić, ale nie uważam tego za konieczne
— wyjaśniła.
Meloni oświadczyła:
Po to, by oddalić wojnę, należy stać u boku Ukrainy, a jedynym sposobem osiągnięcia pokoju jest odstraszanie.
Jej zdaniem nie ma obecnie warunków do tego, by Rosja wróciła do grupy G7 (lub, po dołączeniu do tego gremium strony rosyjskiej - G8).
Ostatnia rzecz, którą chciałabym zrobić w życiu, to przysługa wyświadczona Putinowi
— zapewniła.
Meloni: UE powinna rozmawiać z Rosją
Włoska premier powiedziała, że podziela opinię prezydenta Francji Emmanuela Macrona o tym, że nadszedł już moment, by Unia Europejska zaczęła rozmawiać z Rosją.
Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 r. wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, argumentując, że wyspa ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej przywódcę Nicolasa Maduro.
Groźby skrytykowały władze Danii i Grenlandii, a poparcie dla Danii zadeklarowali m.in. unijni i europejscy przywódcy.
Adam Bąkowski/PAP
