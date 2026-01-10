Rosyjskie naloty na Ukrainę w pobliżu UE i NATO. Użyto rakiety Oriesznik. Łotwa wzywa do zwołania posiedzenia ONZ

Rosyjskie naloty w pobliżu UE i NATO - ludzie Putina mieli użyć oriesznika. Łotwa wzywa do zwołania posiedzenia ONZ. Na zdjęciu zniszczony budynek na Ukrainie oraz wpis szefowej MSZ Łotwy Baiba Braže (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Baiba Braže (screen)
Łotwa zwróci się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w odpowiedzi na barbarzyński atak Rosji na Ukrainę, obejmujący między innymi użycie rakiety balistycznej średniego zasięgu w pobliżu granicy UE i NATO” - oświadczyła szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braże.

Braże, komentując w serwisie X rosyjskie naloty, przeprowadzone wczoraj w nocy, odniosła się do pocisku hipersonicznego Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.

W ocenie strony rosyjskiej ostrzału z użyciem tej broni dokonano w odpowiedzi na domniemany ukraiński atak z użyciem dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim w Rosji. Kreml utrzymywał, że Ukraina przeprowadziła tę operację pod koniec grudnia 2025 r. Władze w Kijowie konsekwentnie temu zaprzeczały. Podobne stanowisko zajęła większość państw NATO.

Zebranie ONZ ws. rosyjskich ataków

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zebrać się w tej sprawie 12 stycznia 2026 r. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił ostatnie rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę cywilną.

Z początkiem roku Łotwa po raz pierwszy w historii zaczęła pełnić rolę niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Łotewski nadawca LSM zwrócił uwagę, że na ten debiut przypadają ważne wydarzenia i kryzysy międzynarodowe, tj. - oprócz trwającego ataku Rosji na Ukrainę - także m.in. konsekwencje operacji wojskowej USA w Wenezueli, przeprowadzonej 3 stycznia.

Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków. Mocarstwa jądrowe: Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania są stałymi członkami tego gremium, natomiast pozostałe państwa – wybierane rotacyjnie z różnych kontynentów – pełnią tę funkcję tymczasowo, przez dwa lata.

Adam Bąkowski/PAP

