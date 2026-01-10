Wideo

Szkodliwa umowa UE-Mercosur dostała zielone światło. Minister rolnictwa Węgier: Unia nie dba o europejskie rolnictwo

Szkodliwa umowa UE-Mercosur dostała zielone światło. Minister rolnictwa Węgier: UE nie dba o europejskie rolnictwo. Na zdjęciu logo KE / autor: Fratria
Minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy zamieścił na Facebooku nagranie, gdzie skrytykował danie zielonego światła na podpisanie umowy UE-Mercosur. Polityk oskarżył UE, że ta zaniedbuje interes europejskiego rolnictwa i stwarza zagrożenia uzależnienia państw członkowskich od importu.

Minister Nagy stwierdził, że umowa stanowi poważne zagrożenie dla europejskich, w tym węgierskich, rolników i jeszcze bardziej pogłębi niekorzystną sytuację konkurencyjną producentów z UE.

Przedstawiciel węgierskiego rządu zwrócił też uwagę na to, że umowa otworzy rynek UE na tańsze produkty rolne z Ameryki Południowej, wytwarzane w mniej restrykcyjnym otoczeniu regulacyjnym.

W rezultacie ceny skupu mogą spaść, miejsca pracy na wsi mogą zostać zagrożone, a zależność Unii Europejskiej od importu może jeszcze bardziej wzrosnąć

— wyliczył.

Węgry będą wspierać rolników

Według polityka „decyzje Brukseli pokazują, że kierownictwo UE nie przywiązuje wystarczającej wagi do interesów rolników i długoterminowej przyszłości europejskiego rolnictwa”.

Węgry będą nadal wspierać rolników, ponieważ utrzymanie obszarów wiejskich, europejskie bezpieczeństwo żywnościowe i zachowanie samowystarczalności żywnościowej to fundamentalne interesy narodowe i wspólnotowe

— zaznaczył Nagy.

Państwa UE zgodziły się wczoraj na podpisanie porozumienia między Wspólnotą a Mercosurem. Przeciwko umowie głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Adam Bąkowski/PAP

