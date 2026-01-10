Minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy zamieścił na Facebooku nagranie, gdzie skrytykował danie zielonego światła na podpisanie umowy UE-Mercosur. Polityk oskarżył UE, że ta zaniedbuje interes europejskiego rolnictwa i stwarza zagrożenia uzależnienia państw członkowskich od importu.
Minister Nagy stwierdził, że umowa stanowi poważne zagrożenie dla europejskich, w tym węgierskich, rolników i jeszcze bardziej pogłębi niekorzystną sytuację konkurencyjną producentów z UE.
Przedstawiciel węgierskiego rządu zwrócił też uwagę na to, że umowa otworzy rynek UE na tańsze produkty rolne z Ameryki Południowej, wytwarzane w mniej restrykcyjnym otoczeniu regulacyjnym.
W rezultacie ceny skupu mogą spaść, miejsca pracy na wsi mogą zostać zagrożone, a zależność Unii Europejskiej od importu może jeszcze bardziej wzrosnąć
— wyliczył.
Węgry będą wspierać rolników
Według polityka „decyzje Brukseli pokazują, że kierownictwo UE nie przywiązuje wystarczającej wagi do interesów rolników i długoterminowej przyszłości europejskiego rolnictwa”.
Węgry będą nadal wspierać rolników, ponieważ utrzymanie obszarów wiejskich, europejskie bezpieczeństwo żywnościowe i zachowanie samowystarczalności żywnościowej to fundamentalne interesy narodowe i wspólnotowe
— zaznaczył Nagy.
Państwa UE zgodziły się wczoraj na podpisanie porozumienia między Wspólnotą a Mercosurem. Przeciwko umowie głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.
