Większość prowincji Turcji została uznana za „bardzo stare” z powodu rekordowo niskiego współczynnika dzietności - wynika z danych ministerstwa ds. rodziny i usług społecznych, opublikowanych przez tureckie media.
W sumie 58 z 81 tureckich prowincji zostało sklasyfikowanych jako posiadające „bardzo starą populację”, zgodnie z nowymi danymi przedstawionymi przez minister ds. rodziny i usług społecznych Mahinur Ozdemir Goktas.
Liczba „bardzo starych” prowincji wzrosła ponad trzykrotnie od 2007 roku, jak podkreśliła Goktas, nazywając trendy demograficzne kwestią bezpieczeństwa narodowego. Prowincja jest klasyfikowane jako „bardzo stara”, gdy odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej przekracza 10 proc. całkowitej populacji.
Współczynnik dzietności w Turcji spadł obecnie do 1,48 - poniżej poziomu 2,1, który zapewnia zastępowalność pokoleń. W 2014 roku jedynie północno-zachodnia prowincja Edirne miała wskaźnik urodzeń na poziomie 1,5 lub niższym. Do 2024 roku liczba ta wzrosła do 55 prowincji - poinformował dziennik „Hurriyet”.
Współczynnik dzietności
Według ministerstwa liczba prowincji ze współczynnikiem dzietności przekraczającym poziom zastępowalności spadła z 29 do zaledwie 10 w ciągu ok. dekady.
W najbardziej negatywnym scenariuszu ONZ, populacja Turcji może spaść do 25 mln do 2100 roku
— powiedziała minister.
Turecki urząd statystyczny, TUIK, przewiduje mniej dotkliwy, ale nadal znaczący spadek do 54 mln. Turcja liczy obecnie około 85 mln mieszkańców.
Urzędnicy zwrócili również uwagę na rosnący wiek zawierania małżeństw i posiadania dzieci jako kluczowy czynnik spadku urodzeń. Średni wiek kobiet rodzących po raz pierwszy wzrósł z 25,8 lat w 2001 roku do 29,3 lat w 2024 roku, podczas gdy średni wiek mężczyzn zostających ojcami wzrósł z 26 do 28 lat - podał „Hurriyet”.
Około 57 proc. gospodarstw domowych nie ma już dzieci poniżej 18. roku życia
— powiedziała minister Goktas.
Bez wspierania małżeństw, zakładania rodzin i posiadania dzieci, tego problemu nie da się rozwiązać
— dodała.
Rząd przygotowuje szeroko zakrojone ramy polityki dotyczące rodziny, populacji i struktury społecznej, które mają zostać przedstawione w lutym - poinformowała minister. Zapowiedziała również przedłożenie parlamentowi projektu ustawy, która wydłużyłaby urlop macierzyński z 16 do 24 tygodni zarówno dla pracowników sektora publicznego, jak i prywatnego, a urlop ojcowski zostałby podwojony z pięciu do dziesięciu dni.
