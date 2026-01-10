Gdy Europa walczy ze śniegiem, Australia zmaga się z ogniem! Premier ostrzegł przed "ekstremalnymi" warunkami pogodowymi

Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że kraj stoi w obliczu „ekstremalnych i niebezpiecznych” warunków pogodowych, ponieważ kryzys pożarów buszu ogarnął stan Wiktoria, niszcząc domy i paląc rozległe połacie buszu.

Trzy osoby pozostają zaginione w południowo-wschodnim stanie Wiktoria, gdzie w sobotę rano czasu lokalnego ponad 50 pożarów,z których wiele miało najwyższy stopień zagrożenia, było poza kontrolą, informuje rząd.

Władze poinformowały, że pożary, które wybuchły podczas fali upałów i były podsycane przez silne wiatry, są najgorszymi, jakie dotknęły stan od czasu pożarów Czarnego Lata 2019-2020, które zniszczyły obszar wielkości Turcji i zabiły 33 osoby.

Australijczycy w całym kraju zmagają się z ekstremalnymi i niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, a pożary buszu szaleją w wielu stanach, ale szczególnie w Wiktorii

— powiedział Albanese w telewizyjnym wystąpieniu z Canberry.

Ogłoszono stan klęski żywiołowej

W nocy ogłoszono stan klęski żywiołowej w 18 regionach Wiktorii, a Australijskie Siły Obronne zostały poproszone o zapewnienie wsparcia zakwaterowania dla strażaków z tego stanu, dodał premier. Największy pożar w pobliżu miasta Longwood, około 112 km na północ od stolicy stanu Melbourne, strawił 35 tys.hektarów buszu, niszcząc wiele domów, centrum społecznościowe i centralę telefoniczną, poinformowały władze w piątek.

Dziesiątki społeczności w pobliżu pożarów zostało ewakuowanych, a wiele parków i pól kempingowych w stanie zostało zamkniętych. W sobotę w dużej części stanu Wiktoria obowiązywało ostrzeżenie przed falą upałów, a w sąsiednim stanie Nowa Południowa Walia i Australijskim Terytorium Stołecznym obowiązywały ostrzeżenia przed pożarami – poinformowały służby ratownicze.

