RELACJA. 1417. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Rosyjski Oriesznik w pobliżu UE to wyzwanie dla Warszawy i innych stolic

RELACJA. 1417. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
Trwa 1417. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 10 stycznia 2026 r.

00:01. Prezydent: Rosyjski Oriesznik w pobliżu UE to wyzwanie dla Warszawy i innych stolic

Zastosowanie przez Rosję rakiety balistycznej Oriesznik było ze strony Moskwy bardzo demonstracyjnym krokiem; jej uderzenie tuż u granic UE jest wyzwaniem dla Warszawy, Bukaresztu, a nawet Budapesztu – oświadczył w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ponownie użyto Oriesznika, tym razem przeciwko obwodowi lwowskiemu. To znów było demonstracyjne — bardzo blisko granic Unii Europejskiej. A to, z punktu widzenia użycia balistyki średniego zasięgu, jest takim samym sygnałem i wyzwaniem dla Warszawy, i dla Bukaresztu, i nawet dla Budapesztu, jak i dla innych stolic

— powiedział Zełenski w codziennym nagraniu wideo.

Prezydent Ukrainy ostrzegł, że działania Rosji są cyniczne, gdyż nawet nie „próbuje ona wymyślić wiarygodnej przyczyny użycia takiej broni”.

