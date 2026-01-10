Wyrok na europejskie rolnictwo. Państwa Ameryki Południowej zachwycone umową zawartą z Unią Europejską

  • Świat
  • opublikowano:
Państwa Ameryki Południowej nie kryją radości z podpisania niezwykle korzystnej dla ich rolnictwa umowy handlowej z Unią Europejską. / autor: PAP/Paweł Supernak
Państwa Ameryki Południowej nie kryją radości z podpisania niezwykle korzystnej dla ich rolnictwa umowy handlowej z Unią Europejską. / autor: PAP/Paweł Supernak

Przedstawiciele rządów państw południowoamerykańskiego bloku Mercosur wyrażali w piątek zadowolenie z decyzji UE o podpisaniu umowy handlowej. Oceniali to jako szansę na modernizację ich gospodarek, zwiększenie handlu i inwestycji oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Brazylia

To zwycięstwo dialogu, negocjacji oraz zobowiązania do współpracy i integracji pomiędzy państwami i blokami państw

— oświadczył prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva.

Zgoda UE na zawarcie negocjowanej od 25 lat umowy, to „sygnał na korzyść międzynarodowego handlu” i oznacza „historyczny dzień dla multilateralizmu” – ocenił przywódca Brazylii, która ma największą gospodarkę wśród państw Mercosuru.

Urugwaj

Z kolei minister spraw zagranicznych Urugwaju Mario Lubetkin oznajmił, że dla jego kraju podpisanie umowy jest „nadzwyczajnym, fantastycznym scenariuszem”.

Porozumienie Mercosur-UE, gdy zostanie ratyfikowane przez parlamenty i w pełni wprowadzone w życie, stworzy wielką szansę gospodarczą dla regionu, zwłaszcza dla Urugwaju

— ocenił, cytowany przez urugwajski dziennik „El Pais”.

Argentyna

Szef dyplomacji Argentyny Pablo Quirno oświadczył natomiast, że popisanie umowy oznacza „więcej handlu, więcej inwestycji i więcej miejsc pracy” zarówno dla krajów Unii Europejskiej, jak i Mercosuru. „Wszyscy wygrywamy” – napisał na platformie X.

Kolejne dobre wieści

— skwitował finał negocjacji z UE prezydent Argentyny Javier Milei.

Argentyńskie towary uzyskają dostęp do rynku złożonego z ponad 700 mln osób, który stanowi 20 proc. globalnego PKB. W tym sensie zniesienie przez UE ceł na 92 proc. argentyńskiego eksportu i preferencyjny dostęp dla kolejnych 7,5 proc., będzie napędzało handel, inwestycje i tworzenie miejsc pracy w naszym kraju

— napisał z kolei argentyński minister gospodarki Luis Caputo.

Paragwaj

Zadowolenie wyraziły również władze Paragwaju. Prezydent Santiago Pena określił umowę jako „olbrzymią szansę” dla jego kraju – podał miejscowy dziennik „El Nacional”.

Unijna zgoda

Państwa UE zgodziły się, przy sprzeciwie m.in. Polski, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. Przeciwko głosowały, oprócz Polski, również Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Minister spraw zagranicznych Argentyny przekazał, że umowa zostanie podpisana 17 stycznia w Paragwaju.

Porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

Podsumowanie

Państwa Ameryki Południowej nie kryją radości z podpisania niezwykle korzystnej dla ich rolnictwa umowy handlowej z Unią Europejską.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezes PiS o Mercosur: Warto bić na alarm i trzeba pamiętać, że to jest sprawa wszystkich Polaków, a nie sprawa tylko rolników

Rolnicy protestują przeciwko Mercosur także w Mediolanie! Traktorami zablokowano ruch w rejonie centralnego placu Duca d’Aosta

Niestety! Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z państwami Mercosur. Polska głosowała przeciw. SPRAWDŹ, kto jeszcze

Kto winny ws. Mercosur? Szef PSL sugeruje odpowiedzialność prezydenta. Cenckiewicz: To nie fair. Próba niepotrzebnego konfliktowania

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych