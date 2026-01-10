Przedstawiciele rządów państw południowoamerykańskiego bloku Mercosur wyrażali w piątek zadowolenie z decyzji UE o podpisaniu umowy handlowej. Oceniali to jako szansę na modernizację ich gospodarek, zwiększenie handlu i inwestycji oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
Brazylia
To zwycięstwo dialogu, negocjacji oraz zobowiązania do współpracy i integracji pomiędzy państwami i blokami państw
— oświadczył prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva.
Zgoda UE na zawarcie negocjowanej od 25 lat umowy, to „sygnał na korzyść międzynarodowego handlu” i oznacza „historyczny dzień dla multilateralizmu” – ocenił przywódca Brazylii, która ma największą gospodarkę wśród państw Mercosuru.
Urugwaj
Z kolei minister spraw zagranicznych Urugwaju Mario Lubetkin oznajmił, że dla jego kraju podpisanie umowy jest „nadzwyczajnym, fantastycznym scenariuszem”.
Porozumienie Mercosur-UE, gdy zostanie ratyfikowane przez parlamenty i w pełni wprowadzone w życie, stworzy wielką szansę gospodarczą dla regionu, zwłaszcza dla Urugwaju
— ocenił, cytowany przez urugwajski dziennik „El Pais”.
Argentyna
Szef dyplomacji Argentyny Pablo Quirno oświadczył natomiast, że popisanie umowy oznacza „więcej handlu, więcej inwestycji i więcej miejsc pracy” zarówno dla krajów Unii Europejskiej, jak i Mercosuru. „Wszyscy wygrywamy” – napisał na platformie X.
Kolejne dobre wieści
— skwitował finał negocjacji z UE prezydent Argentyny Javier Milei.
Argentyńskie towary uzyskają dostęp do rynku złożonego z ponad 700 mln osób, który stanowi 20 proc. globalnego PKB. W tym sensie zniesienie przez UE ceł na 92 proc. argentyńskiego eksportu i preferencyjny dostęp dla kolejnych 7,5 proc., będzie napędzało handel, inwestycje i tworzenie miejsc pracy w naszym kraju
— napisał z kolei argentyński minister gospodarki Luis Caputo.
Paragwaj
Zadowolenie wyraziły również władze Paragwaju. Prezydent Santiago Pena określił umowę jako „olbrzymią szansę” dla jego kraju – podał miejscowy dziennik „El Nacional”.
Unijna zgoda
Państwa UE zgodziły się, przy sprzeciwie m.in. Polski, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru. Decydujące dla zgody było poparcie Włoch. Przeciwko głosowały, oprócz Polski, również Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.
Minister spraw zagranicznych Argentyny przekazał, że umowa zostanie podpisana 17 stycznia w Paragwaju.
Porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.
Podsumowanie
Państwa Ameryki Południowej nie kryją radości z podpisania niezwykle korzystnej dla ich rolnictwa umowy handlowej z Unią Europejską.
Adrian Siwek/PAP
