Bezczelność! Szefowa KE wmawia, że wyrok na rolnictwo to dobra wiadomość. "Dzięki Mercosurowi tworzymy wiele nowych możliwości"

Ursula von der Leyen nie kryła swojej radości ze zgody na unijną umowę z Mercosur. / autor: EPA/PETROS KARADJIAS / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen próbowała wmawiać opinii publicznej, że szkodliwa dla europejskiego rolnictwa umowa z państwami Mercosur to… „wiele nowych możliwości”.

Dzisiejsza decyzja Rady o poparciu umowy UE-Mercosur ma charakter historyczny. Europa wysyła wyraźny sygnał. Poważnie podchodzimy do tworzenia wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i zabezpieczania interesów europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.

— stwierdziła.

Co więcej, próbowała przekonywać internautów, że wydanie wyroku na europejskie rolnictwo to „wiele możliwości”.

Dzięki Mercosurowi tworzymy wspólny rynek liczący 700 milionów ludzi. I tak wiele nowych możliwości

— pisała.

Umowa z Mercosur

Państwa UE zgodziły się, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru.

Porozumienie o wolnym handlu z Mercosurem, budzące protesty rolników w Europie, wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu.

W zamian rynki Mercosuru otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

Adrian Siwek/X/PAP

