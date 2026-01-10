Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen próbowała wmawiać opinii publicznej, że szkodliwa dla europejskiego rolnictwa umowa z państwami Mercosur to… „wiele nowych możliwości”.
Dzisiejsza decyzja Rady o poparciu umowy UE-Mercosur ma charakter historyczny. Europa wysyła wyraźny sygnał. Poważnie podchodzimy do tworzenia wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i zabezpieczania interesów europejskich konsumentów i przedsiębiorstw.
— stwierdziła.
Co więcej, próbowała przekonywać internautów, że wydanie wyroku na europejskie rolnictwo to „wiele możliwości”.
Dzięki Mercosurowi tworzymy wspólny rynek liczący 700 milionów ludzi. I tak wiele nowych możliwości
— pisała.
Umowa z Mercosur
Państwa UE zgodziły się, mimo sprzeciwu m.in. Polski i Francji, na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru.
Porozumienie o wolnym handlu z Mercosurem, budzące protesty rolników w Europie, wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu.
W zamian rynki Mercosuru otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.
