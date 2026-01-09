Greccy rolnicy zaostrzyli akcję protestacyjną po tym, jak niepowodzeniem zakończyła się trzecia runda rozmów z rządem. Po złagodzeniu protestu na czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku uczestnicy blokad zapowiedzieli kolejne utrudnienia, m.in. na głównych drogach dojazdowych do Aten.
Po rozmowach protestujący rolnicy, którzy prowadzą akcję od 30 listopada, wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że zaostrzenie formy protestu „jest konieczną odpowiedzią na brak woli politycznej greckiego rządu do rozwiązania problemów sektora rolnego”. Podkreślili, że w sumie w całym kraju protesty odbywają się obecnie w 62 miejscach.
Blokada autostrad
Na nadchodzący tydzień zapowiedziano blokadę na 48 godzin głównych autostrad. Akcja ma się zacząć w czwartek, 8 stycznia i ma doprowadzić do zamknięcia głównych szlaków komunikacyjnych, w tym autostrady A1 na wjeździe do Salonik oraz na północ od Larisy, węzła autostrad A1 z A3 w okolicach Bralos, a także mostu Rio-Andirio nad cieśniną o tej samej nazwie, który łączy po zachodniej stronie kontynentalną część kraju z półwyspem Peloponez.
Greckie media poinformowały, że 11 stycznia po południu na autostradach prowadzących do Aten znów zaczęły pojawiać się utrudnienia. Najpoważniejsze blokady odnotowano w rejonie miasta Martino, na autostradzie A1 Ateny – Lamia oraz w okolicach miasta Vagia, na A3. Ocenia się, że obecnie przejazd z Salonik do Aten, który w normalnych warunkach trwa około 6,5 godziny, zajmuje do 11 godzin.
Protest rolników
Rolniczy protest doprowadził już do poważnych zakłóceń w lokalnym łańcuchu dostaw; przede wszystkim w transporcie towarów w kierunku o przebiegu południkowym. Według greckich danych koszty transportu i dystrybucji towarów wzrosły w ciągu miesiąca o 10 do 25 proc. Podkreśla się, że kwestią czasu jest, kiedy rosnące koszty transportu przełożą się na ceny artykułów w sklepach. Według analityków rynku nie odnotowano jeszcze braków na półkach sklepowych, ale są już znaczne opóźnienia w dostawach surowców do fabryk oraz towarów do sklepów detalicznych.
Protest greckich rolników trwa od 30 listopada. Jego uczestnicy domagają się m.in. wypłaty unijnych dotacji, opóźnionych z powodu trwającego dochodzenia w sprawie korupcji rządu w Atenach, wycofania się Grecji z poparcia dla umowy handlowej UE-Mercosur z krajami Ameryki Południowej. Rolnicy protestują też przeciw wysokim kosztom produkcji i niskim cenom produktów, które, jak podkreślają, dławią ich sektor i czynią rolnictwo nieopłacalnym. Ponadto chcą zwolnienia z podatku VAT i cofnięcia zgód na bezcłowy import produktów rolnych spoza UE.
Podsumowanie
Rolnicy z Grecji zaostrzyli swój protest i zapowiedzieli 48-godzinne blokady kluczowych autostrad i dojazdów do Aten. Żądają m.in. wycofania poparcia dla umowy UE–Mercosur.
Adrian Siwek/PAP/Fundacja Hagia Marina
Adrian Siwek/PAP/Fundacja Hagia Marina
