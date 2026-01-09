Negocjowane od wielu lat porozumienie handlowe pomiędzy Mercosurem a Unią Europejską zostanie podpisane 17 stycznia w Paragwaju – ogłosił minister spraw zagranicznych Argentyny Pablo Quirno. Wcześniej tego dnia państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy.
Po ponad 30 latach negocjacji 17 stycznia podpiszemy w Paragwaju historyczne, najambitniejsze porozumienie pomiędzy tymi dwoma blokami
— napisał Quirno na platformie X, odnosząc się do UE i Mercosuru.
Wszyscy wygrywamy
— ocenił szef argentyńskiej dyplomacji.
Preferencyjny dostęp
Quirno dodał, że Argentyna i pozostałe państwa Mercosuru uzyskają preferencyjny dostęp do rynku UE, która „zniesie cła na 92 proc. naszego eksportu i zapewni preferencyjny dostęp dla kolejnych 7,5 proc.”.
W ten sposób skorzysta na tym 99 proc. eksportu rolnego z Mercosuru
— napisał.
Unijna zgoda
Wcześniej państwa członkowskie UE formalnie zatwierdziły zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko umowie głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.
Zgoda stolic oznacza, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen może udać się do Paragwaju, by podpisać umowę. Paragwaj sprawuje od początku tego roku prezydencję w bloku Mercosur, w którego skład wchodzą również Argentyna, Brazylia i Urugwaj.
Podsumowanie
Umowa handlowa UE–Mercosur zostanie podpisana 17 stycznia w Paragwaju po formalnej zgodzie państw Unii, która już zapadła.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS o Mercosur: Warto bić na alarm i trzeba pamiętać, że to jest sprawa wszystkich Polaków, a nie sprawa tylko rolników
— Rolnicy protestują przeciwko Mercosur także w Mediolanie! Traktorami zablokowano ruch w rejonie centralnego placu Duca d’Aosta
— Niestety! Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z państwami Mercosur. Polska głosowała przeciw. SPRAWDŹ, kto jeszcze
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750303-argentyna-ujawnia-date-podpisania-umowy-z-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.