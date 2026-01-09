Wyrok dla polskiego rolnictwa. Argentyński minister ujawnia, kiedy zostanie podpisane unijne porozumienie z Mercosurem

Umowa handlowa UE–Mercosur zostanie podpisana 17 stycznia w Paragwaju po formalnej zgodzie państw Unii. / autor: EPA/MATTEO CORNER Dostawca: PAP/EPA.
Negocjowane od wielu lat porozumienie handlowe pomiędzy Mercosurem a Unią Europejską zostanie podpisane 17 stycznia w Paragwaju – ogłosił minister spraw zagranicznych Argentyny Pablo Quirno. Wcześniej tego dnia państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy.

Po ponad 30 latach negocjacji 17 stycznia podpiszemy w Paragwaju historyczne, najambitniejsze porozumienie pomiędzy tymi dwoma blokami

— napisał Quirno na platformie X, odnosząc się do UE i Mercosuru.

Wszyscy wygrywamy

— ocenił szef argentyńskiej dyplomacji.

Preferencyjny dostęp

Quirno dodał, że Argentyna i pozostałe państwa Mercosuru uzyskają preferencyjny dostęp do rynku UE, która „zniesie cła na 92 proc. naszego eksportu i zapewni preferencyjny dostęp dla kolejnych 7,5 proc.”.

W ten sposób skorzysta na tym 99 proc. eksportu rolnego z Mercosuru

— napisał.

Unijna zgoda

Wcześniej państwa członkowskie UE formalnie zatwierdziły zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko umowie głosowały Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.

Zgoda stolic oznacza, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen może udać się do Paragwaju, by podpisać umowę. Paragwaj sprawuje od początku tego roku prezydencję w bloku Mercosur, w którego skład wchodzą również Argentyna, Brazylia i Urugwaj.

Podsumowanie

Umowa handlowa UE–Mercosur zostanie podpisana 17 stycznia w Paragwaju po formalnej zgodzie państw Unii, która już zapadła.

Adrian Siwek/PAP

