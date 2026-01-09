Dziesiątki traktorów zablokowały dziś centrum Mediolanu w proteście przeciwko umowie handlowej państw Unii Europejskiej z blokiem krajów Ameryki Południowej Mercosur. Włochy, po wcześniejszych wahaniach i żądaniach większych gwarancji dla rolnictwa, zagłosowały tego dnia za porozumieniem - wynika ze źródeł UE.
Ciągnikami zablokowano ruch w rejonie centralnego placu Duca d’Aosta w Mediolanie. Protestowano przed siedzibą rady samorządowej Lombardii. Podczas akcji demonstracyjnej, zorganizowanej przez rolnicze organizacje z tego regionu, jej uczestnicy zrzucili bele słomy i włączyli klaksony.
Manifestanci podkreślali w wypowiedziach dla mediów, że umowa z Mercosurem „sprzyja spekulacji i oznacza karę dla rolników oraz obywateli (państw) Europy i Ameryki Południowej”.
Rolnicy mówili o potrzebie sprawiedliwych cen dla producentów i konsumentów, skutecznych kontroli produktów i działań przeciwko spekulantom.
Zgoda na Mercosur
Dziś państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem Mercosur, tworzonym przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj - podały media.
Według źródeł unijnych przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu.
Głosowanie odbyło się na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE.
Wcześniej ambasadorowie przyjęli klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji; ma ona chronić rodzimych producentów przed zaburzeniami na rynku.
45 mld euro na WPR
W grudniu ubiegłego roku włoska premier poprosiła o więcej czasu na podjęcie decyzji ws. umowy ze Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur). Włochy zwróciły się o zmianę unijnego budżetu i przeznaczenie większych środków na Wspólną Politykę Rolną. Meloni mówiła też o potrzebie dalszych kroków w ramach ochrony włoskiego rolnictwa.
W wydanym 6 stycznia oświadczeniu Giorgia Meloni napisała: „Przyjmuję z zadowoleniem decyzję Komisji Europejskiej o zmianie, zgodnie z prośbą Włoch, projektu nowego wieloletniego budżetu UE, tak by już od 2028 r. dostępnych było następnych 45 mld euro na Wspólną Politykę Rolną”.
Wraz z dodatkowymi środkami przyznanymi w listopadzie, by spełnić prośby Parlamentu Europejskiego, ta inicjatywa pozwala nie tylko osiągnąć cel utrzymania obecnego poziomu finansowania, czego domagali się rolnicy we Włoszech i w całej Europie, ale także zwiększyć dostępne fundusze. To ważny i pozytywny krok w negocjacjach nad nowym budżetem UE, który pokazuje, że linia zdrowego rozsądku i wsparcia dla europejskiego rolnictwa, głoszona z determinacją przez włoski rząd, zyskuje coraz większe poparcie w Brukseli
— oświadczyła premier Meloni.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
