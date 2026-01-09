Berlin dopiął swego ws. umowy UE-Mercosur. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził aprobatę po głosowaniu ambasadorów, która dała zielone światło do podpisania szkodliwego porozumienia. „To kamień milowy w europejskiej polityce handlowej” - stwierdził Merz.
Dzięki tej umowie wzmacniamy naszą gospodarkę oraz relacje handlowe z partnerami w Ameryce Południowej. To dobre dla Niemiec i dla Europy
— ocenił Merz.
Jak podkreślił Merz, umowa stanowi „kamień milowy w europejskiej polityce handlowej”, a także „ważny sygnał naszej strategicznej suwerenności i zdolności do działania”.
Równocześnie w ocenie kanclerza 25 lat negocjacji do zbyt długo.
Teraz kluczowe jest szybkie sfinalizowanie kolejnych umów o wolnym handlu
— zaapelował.
Zielone światło dla umowy UE-Mercosur
Państwa UE zgodziły się dziś na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur - poinformowało źródło unijne. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Przyjęto też wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy.
Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE takie jak samochody, maszyny i leki.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/750282-merz-zaciera-rece-ws-mercosur-dobre-dla-niemiec-i-europy
