Czarny dzień dla Polski, ale w Berlinie strzeliły korki od szampana. Merz zaciera ręce ws. umowy UE-Mercosur. "To dobre dla Niemiec i dla Europy"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czarny dzień dla Polski, ale w Berlinie strzeliły korki od szampana. Merz zaciera ręce w. umowy UE-Mercosur. "To dobre dla Niemiec i dla Europy". Na zdjęciu kanclerz Niemiec Friedrich Merz / autor: PAP/EPA
Czarny dzień dla Polski, ale w Berlinie strzeliły korki od szampana. Merz zaciera ręce w. umowy UE-Mercosur. "To dobre dla Niemiec i dla Europy". Na zdjęciu kanclerz Niemiec Friedrich Merz / autor: PAP/EPA

Berlin dopiął swego ws. umowy UE-Mercosur. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził aprobatę po głosowaniu ambasadorów, która dała zielone światło do podpisania szkodliwego porozumienia. „To kamień milowy w europejskiej polityce handlowej” - stwierdził Merz.

Dzięki tej umowie wzmacniamy naszą gospodarkę oraz relacje handlowe z partnerami w Ameryce Południowej. To dobre dla Niemiec i dla Europy

— ocenił Merz.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niestety! Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z państwami Mercosur. Polska głosowała przeciw. SPRAWDŹ, kto jeszcze

Jak podkreślił Merz, umowa stanowi „kamień milowy w europejskiej polityce handlowej”, a także „ważny sygnał naszej strategicznej suwerenności i zdolności do działania”.

Równocześnie w ocenie kanclerza 25 lat negocjacji do zbyt długo.

Teraz kluczowe jest szybkie sfinalizowanie kolejnych umów o wolnym handlu

— zaapelował.

Zielone światło dla umowy UE-Mercosur

Państwa UE zgodziły się dziś na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur - poinformowało źródło unijne. Przeciwko porozumieniu głosowały: Polska, Francja, Irlandia, Węgry i Austria, a Belgia wstrzymała się od głosu. Przyjęto też wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy.

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru - Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem - wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE takie jak samochody, maszyny i leki.

CZYTAJ TAKŻE:

TYLKO U NAS. Prof. Piotrowski: Umowa z Mercosur jest niezgodna z konstytucją, która przywiązuje wielką wagę do bezpieczeństwa obywateli

Tak protestują rolnicy w Warszawie! Są już przed KPRM, wspierają ich politycy opozycji. „Mamy pretensję do rządzących”

Kto winny ws. Mercosur? Szef PSL sugeruje odpowiedzialność prezydenta. Cenckiewicz: To nie fair. Próba niepotrzebnego konfliktowania

TYLKO U NAS. Rolnik na proteście ws. Mercosur: „Mamy dość mówienia, że winni są poprzednicy. Niech minister i Tusk biorą odpowiedzialność”

Rolnicy protestują przeciwko Mercosur także w Mediolanie! Traktorami zablokowano ruch w rejonie centralnego placu Duca d’Aosta

TYLKO U NAS. Rolnicy protestują przeciwko Mercosur. Bosak pojawił się na manifestacji. „Ta walka się nie kończy”

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych