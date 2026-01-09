„Północne prowincje Holandii zostały dziś objęte drugim najwyższym alarmem pogodowym. Intensywne opady śniegu, silny wiatr i gołoledź spowodowały wypadki oraz poważne zakłócenia w ruchu lotniczym, kolejowym i drogowym” - poinformował nadawca NOS.
W prowincjach Groningen, Fryzja i Drenthe obowiązywał do godz. 12 kod pomarańczowy, trzeci z czterech stopni zagrożenia pogodowego, oznaczający poważne niebezpieczeństwo. Alarm został wydany z powodu intensywnych opadów śniegu, silnego wiatru i ryzyka zawiei śnieżnych. Służby informują o licznych utrudnieniach komunikacyjnych i wypadkach.
Dziś na lotnisku Schiphol odwołano kilkadziesiąt lotów, głównie połączeń europejskich. Władze portu lotniczego przekazały, że skala zakłóceń jest mniejsza niż na początku tygodnia, kiedy również dochodziło do masowych odwołań rejsów z powodu zimowej pogody.
Zimowy rozkład jazdy
Tego samego dnia kolej w całym kraju kursuje według ograniczonego, zimowego rozkładu jazdy. Na północy Holandii występują dodatkowe odwołania połączeń, m.in. z powodu problemów z infrastrukturą kolejową. Część tras została czasowo oddzielona od reszty sieci, aby zapobiec opóźnieniom.
Nawierzchnie dróg w północnych prowincjach były dziś rano bardzo śliskie. W wielu miejscach samochody osobowe i ciężarówki wypadały z jezdni. Z powodu niebezpiecznych warunków autobusy w tej części kraju nie wyjechały na trasy przez całą pierwszą połowę dnia.
Holenderski zarząd dróg i wód poinformował, że od 1 października w całej Holandii zużyto około 112 tys. ton soli drogowej. Jak dodano, w ciągu ostatniego tygodnia pojazdy drogowców, prowadzących intensywne akcje odśnieżania i posypywania nawierzchni, przebyły dystans odpowiadający ponadtrzykrotnemu okrążeniu Ziemi.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
